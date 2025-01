Infestação de ratos contamina merenda escolar e causa prejuízo em Sete Barras (SP)

A administração da cidade de Sete Barras, localizada no interior de São Paulo, enfrenta um grave incidente relacionado à merenda escolar. Após a descoberta de uma infestação de ratos na Secretaria Municipal de Educação, cerca de 100 kg de alimentos foram descartados, resultando em um prejuízo estimado em R$ 10 mil.

De acordo com informações divulgadas, o problema foi identificado por uma nova equipe que assumiu a fiscalização do espaço. Durante a inspeção, foram encontrados tanto roedores vivos quanto mortos nas dependências da secretaria, incluindo a despensa onde os alimentos destinados à merenda escolar eram armazenados. Imagens capturadas mostram um funcionário removendo um dos ratos da área contaminada.

Os itens que precisaram ser descartados incluem 70 kg de arroz, 10 kg de feijão, 10 kg de sal e 10 kg de frango, todos contaminados ou armazenados de forma inadequada. Além disso, os utensílios da cozinha, como talheres e pratos, também apresentavam sinais de contaminação devido às fezes e urina dos roedores.

A situação alarmante foi registrada no primeiro dia do novo governo municipal, que se estende até 2028. Em resposta ao ocorrido, a prefeitura anunciou a contratação de uma empresa especializada para realizar um serviço completo de desratização no local.

Para mitigar os impactos na alimentação escolar das crianças, a administração municipal já está tomando providências para reabastecer a merenda antes do início das aulas, programadas para o dia 3 de fevereiro. Os novos alimentos serão armazenados na Escola Municipal Prof. Durval de Castro enquanto uma solução permanente para o armazenamento adequado é providenciada.

A prefeitura continua monitorando a situação e está buscando alternativas para evitar que incidentes semelhantes ocorram no futuro.