Indivíduos são detidos por roubo, porte ilegal de arma e adulteração veicular 

Na noite de ontem (28), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano apreenderam um veículo roubado e detiveram dois indivíduos após acompanhamento.

A equipe estava em patrulhamento quando recebeu informações da Sala de Operações, do 27° Batalhão, sobre um veículo com queixa de roubo na Rua Jequirituba. Com base no provável trajeto de fuga, a equipe se deslocou até a Rua Olímpio Soares de Carvalho, onde localizou os suspeitos.

Ao perceberem a presença policial, os indivíduos tentaram fugir, mas perderam o controle dos veículos roubados e colidiram. Na sequência, empreenderam fuga a pé, sendo rapidamente detidos.

Com os suspeitos, foi apreendido um revólver calibre .32, com quatro munições, sendo uma delas picotada.

Os dois indivíduos, o armamento e os veículos foram encaminhados ao 101º Distrito Policial, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência pelas naturezas roubo, porte ilegal de arma e adulteração veicular.