Incêndios no entorno de rodovias crescem e exigem atenção dos motoristas

A combinação tempo seco e crime ambiental tem colocado em perigo a viagem dos motoristas ao longo das rodovias paulistas. Segundo levantamento da concessionaria SPMAR, no primeiro semestre de 2024 houve um aumento de 76% no número de queimadas registradas nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas em comparação ao mesmo período do ano passado.

E a notícia nada animadora é que o cenário de seca se manterá até setembro, possibilitando um crescimento ainda maior dos casos de queimadas. “O que mais chama a atenção nas crescentes ocorrências de incêndios é que na maior parte dos casos eles são causados pelo homem, ao jogar bituca de cigarro, soltar balões ou limpar terreno com fogo. Ações que além de crimes ambientais, possuem alto risco de causar um acidente na via, uma vez que a fumaça prejudica a visão dos motoristas e o calor afugento os animais que podem correr para a pista” informa Alessandro Chioatto, Coordenador Sócio Ambiental da concessionária SPMAR

Para driblar as estatísticas, a concessionária SPMAR implantou ações preventivas de combate aos focos de incêndio. Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, o planejamento começa em fevereiro, com as ações de limpeza em áreas de mato, a fim de evitar que um incêndio tenha facilidade de se espalhar, o chamado aceiro, como explica Andrew Aquino, gerente de operações da concessionária: “Essa limpeza, o aceiro, ocorre na faixa de domínio da rodovia, numa área de um metro e meio de cada lado da cerca do entorno da via, essa parte de terra sem vegetação serve de segurança para evitar que o fogo passe daquele ponto e atinja a rodovia ou venha da rodovia para a mata fechada”.

Ao longo dos meses que antecedem o outono são tomadas medidas com o intuito de dificultar a proliferação do fogo, como a poda da última berma, que é uma poda na parte de cima do talude do entorno da rodovia. Isso garante que, no caso de incêndio, o fogo permaneça no talude e não desça para a rodovia.

Além das ações preventivas, há um monitoramento visual diário feito pela equipe do Centro de Controle Operacional da SPMAR em busca de algum sinal de fumaça e quando as câmeras detectam algum indício, a equipe de operação de combate a incêndio é prontamente acionada.

Em caso de incêndio ou fumaça invadindo a pista, imediatamente mensagens de aviso aos motoristas são veiculadas nos PMVs (Painéis de Mensagem Variável) espalhados ao longo da rodovia.

Dicas de segurança prática: Como o primeiro impacto da fumaça é na visibilidade, é essencial que o motorista evite distrações ao volante, como uso do celular e mantenha atenção total no percurso, como enfatiza Aquino: “Tenha foco total na direção, ao deparar com algo que fuja ao padrão de visibilidade, diminua a velocidade, acenda o farol baixo, mantenha uma distância segura dos demais veículos e evite ultrapassagens e freadas bruscas”.

No caso do motorista encontrar uma “cortina de fumaça espessa” na rodovia, antes de atravessá-la, ele deve checar se ela é visível em toda sua extensão, caso contrário, precisa encostar o veículo. “É imprescindível ao motorista ter visibilidade, mesmo que prejudicada, de todo o seu trajeto através da fumaça antes de pensar em atravessá-la” explica Aquino que detalha o perigo dessa situação: “Caso contrário, há sempre um risco da fumaça se fechar repentinamente à frente e o motorista perder totalmente a visão, sendo obrigado a parar com seu veículo sobre a via, sem ter certeza em que ponto está e correndo o risco de causar um grave acidente”.

Em todo caso é fundamental que os motoristas fiquem atentos às mensagens veiculadas nos PMVs espalhados ao longo das rodovias. As concessionárias utilizam o sistema para passar informações e orientações aos motoristas. Inclusive quando há incêndio em algum ponto do entorno ou foi detectada alguma fumaça invadindo a pista.

SPMAR – A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul – do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste – do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles – SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna – SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra – BR116 (km 130 em Arujá).