Inauguração do Centro de Ciência de Dados para Estatísticas Públicas em SP

O Centro de Ciência de Dados para Estatísticas Públicas (Ccdep) vai incorporar big data, aprendizado de máquina e inteligência artificial para atender às demandas da gestão pública no Estado de São Paulo. Inaugurado na última quinta-feira (13), o novo centro fica na Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), na Cidade Universitária de São Paulo, e conta com apoio da Fapesp por meio do programa Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCD-SP).

“O Ccdep surge da necessidade de lidar com um volume crescente de dados e das oportunidades geradas por novas ferramentas tecnológicas”, destacou Bruno Caetano, diretor-executivo da Fundação Seade, durante o evento de lançamento.

O centro terá cinco linhas de pesquisa principais: atividade econômica, com o desenvolvimento de indicadores baseados em big data para monitoramento da economia estadual; mercado de trabalho, com análise de tendências ocupacionais e impactos de políticas públicas sobre emprego e renda; mobilidade urbana, com uso de dados de telefonia móvel e sensores urbanos para entender padrões de deslocamento; demografia e segurança, com estudos sobre dinâmicas populacionais e sua relação com a segurança pública; e tecnologia e engenharia de dados, com desenvolvimento de métodos computacionais inovadores para processamento e integração de grandes bases de dados.

A expectativa é que, ao longo dos próximos cinco anos, o Ccdep se consolide como referência na análise estatística aplicada à gestão pública. “Esse é um projeto que visa não apenas produzir conhecimento acadêmico, mas trazer soluções concretas para desafios reais da administração pública”, afirmou Carlos Torres Freire, diretor do Ccdep.

A mesa de abertura do evento de lançamento teve a participação de Carlos Antonio Luque, presidente do Conselho Curador da Fundação Seade, Bruno Caetano e Marco Antonio Zago, presidente da Fapesp.

Zago informou que o programa Centros de Ciência para o Desenvolvimento da Fapesp visa conectar pesquisadores e gestores para a solução de problemas concretos da sociedade. “Sem dados de qualidade e abordagens modernas de análise, não é possível garantir eficiência na gestão e na formulação de políticas públicas. Infelizmente, muitas decisões ainda são tomadas no Brasil com base apenas na percepção pessoal, e sabemos que isso não funciona”, afirmou.

E prosseguiu ressaltando o compromisso da Fundação com o financiamento de longo prazo. “A Fapesp tem a vantagem de poder financiar projetos de cinco e até dez anos, o que garante a estabilidade necessária para iniciativas dessa magnitude. Isso nos permite apoiar pesquisas que tenham impacto direto no aprimoramento de políticas públicas”, explicou.

A criação do Ccdep responde a desafios críticos enfrentados por instituições de estatísticas públicas. Segundo Freire, a produção de informações sociodemográficas precisa acompanhar a transformação digital. “Não podemos mais produzir estatísticas da mesma forma que fazíamos há décadas. Temos hoje um mundo onde tudo gera dados, e é fundamental saber lidar com essa nova realidade”, argumentou.

A iniciativa busca explorar novas fontes de dados, como registros administrativos, informações fiscais e dados de telefonia móvel, integrando-os às bases estatísticas tradicionais. “É um equívoco ignorar dados não estruturados apenas porque eles não se encaixam nos modelos clássicos de levantamento estatístico. O desafio está em desenvolver métodos rigorosos para aproveitar ao máximo essas fontes”, acrescentou o diretor.

Luque ressaltou a importância da modernização das instituições para que continuem cumprindo seu papel na sociedade. “Se não nos adaptarmos à nova realidade dos dados, corremos o risco de nos tornarmos obsoletos. A criação deste centro representa um passo fundamental para garantir que a Fundação Seade continue sendo uma referência na produção de estatísticas públicas”, ponderou.

Parcerias

O Ccdep não atuará de forma isolada. O centro surge como um núcleo de colaboração entre a Fundação Seade e diversas instituições acadêmicas e governamentais. Participam do projeto pesquisadores de várias unidades da Universidade de São Paulo (USP), notadamente a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), a Escola Politécnica (Poli) e o Instituto de Matemática e Estatística (IME), bem como da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp), entre outras.

A integração com órgãos do governo estadual também foi ressaltada pelo diretor. O Ccdep manterá parcerias com a Casa Civil, a Secretaria da Fazenda, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o Metrô e o Conselho Estadual de Educação, entre outras instituições. “Nosso objetivo é que o conhecimento gerado aqui tenha impacto direto na formulação e avaliação de políticas públicas”, destacou Freire.

Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente da Fapesp, também presente no evento, enfatizou a importância das parcerias. “A criação deste centro envolveu um esforço de colaboração sem precedentes, reunindo diversas universidades, institutos de pesquisa e órgãos do governo. Esse modelo colaborativo fortalece a pesquisa aplicada e garante que as soluções desenvolvidas tenham de fato impacto direto na sociedade”, falou.