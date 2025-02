Inauguração do Bom Prato Refeitório Cidade Tiradentes em São Paulo

Nesta segunda-feira (3), a cidade de São Paulo deu um importante passo em direção à promoção da segurança alimentar, com a inauguração do Bom Prato Refeitório Cidade Tiradentes. A iniciativa é resultado de uma colaboração entre o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, e a Prefeitura Municipal.

O projeto contou com um investimento total de R$ 284 mil, sendo que R$ 153 mil foram destinados pela administração estadual para a compra de equipamentos, enquanto a prefeitura contribuiu com R$ 131 mil para as obras de adaptação do espaço. Para garantir a operação mensal do refeitório, será necessário um custeio de R$ 57,9 mil, dividido entre o Estado e a Prefeitura.

Localizado na zona leste da capital paulista, o Bom Prato Refeitório Cidade Tiradentes funcionará de segunda a sexta-feira, oferecendo três refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar. Cada uma das refeições terá capacidade para atender até 300 pessoas. O espaço foi projetado para proporcionar conforto aos usuários, incluindo banheiros adequados, climatizadores, bebedouros, mesas e cadeiras.

Serviço:

Bom Prato Refeitório Cidade Tiradentes

Endereço: Rua Edson Danillo Dotto, 39 – São Paulo – SP

Horário de Funcionamento:

Café da manhã: 7h

Almoço: 10h30 (preferencialmente para idosos) e às 11h para o público em geral

Jantar: 17h

A criação do Bom Prato Refeitório Cidade Tiradentes representa uma nova alternativa para os cidadãos da região, contribuindo para o acesso à alimentação adequada e reforçando a importância das políticas públicas voltadas ao bem-estar social.