Governo e Prefeitura de SP ampliam parceria no Bom Prato

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), assinou na manhã desta quinta-feira (5) um termo de colaboração com a Prefeitura de São Paulo, representada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), para a expansão do programa Bom Prato, que passa a ser referência para a estruturação do Bom Prato Paulistano, programa municipal de segurança alimentar.

Com a parceria, Estado e Município dividirão de forma igualitária os custos anuais de três unidades na modalidade refeitório: Cidade Tiradentes e Canindé, previstas para iniciarem as operações no início de 2025, e outra na Rua Mauá, no centro, já em funcionamento.

Nessa modalidade do programa, caminhões do Bom Prato Móvel levam alimentação até estruturas fixas para que os usuários possam se sentar e fazer as refeições no local. A capacidade de atendimento nas unidades de Cidade Tiradentes e Canindé será de 900 refeições por dia útil, entre café da manhã, almoço e jantar. Na unidade da Rua Mauá são servidas um total de 1300 refeições diariamente.

“A segurança alimentar é um direito constitucional e é por isso que essa parceria é tão importante. Juntos, conseguimos garantir uma alimentação de qualidade, saudável e acessível para um número cada vez maior de pessoas”, afirma Andrezza Rosalém, secretária de Desenvolvimento Social.

A secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Soninha Francine, representando a Prefeitura de São Paulo, entende que a iniciativa é uma conquista para a cidade, que já desenvolve outras ações voltadas para a segurança alimentar. “Poder ser parceira do Governo do Estado na rede Bom Prato, que é referência nacional em termos de qualidade e atendimento, reforça o nosso compromisso com a população”, ressaltou. O Governo de SP e a Prefeitura já são parceiras em outras duas unidades fixas do Bom Prato, em Parelheiros e M’Boi Mirim.

Em outubro, o Governo do Estado de São Paulo anunciou o investimento de R$ 22 milhões para manutenção, melhorias e expansão do programa, que se somaram aos R$ 209 milhões que já estavam garantidos para o programa em 2024. O valor busca equilibrar o custeio das refeições, e atender à demanda de reformas estruturais e de compra de equipamentos para restaurantes em todo o Estado.

Um dos maiores programas de segurança alimentar e combate à fome da América Latina, o Bom Prato conta com uma rede de restaurantes populares formada por 120 unidades instaladas no estado, sendo 75 fixas e 45 móveis e serve, em média, 136 mil refeições por dia útil.