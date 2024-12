Bom Prato expande atendimento e reforça segurança alimentar em São Paulo

O programa Bom Prato, reconhecido como um dos principais iniciativas de segurança alimentar da América Latina, tem alcançado a impressionante média de 3,2 milhões de refeições servidas mensalmente. Com um custo simbólico de R$ 1 por refeição, o Governo de São Paulo subsidia 89,2% do valor total, que é de R$ 9,30.

Em 2024, o Bom Prato ampliou suas operações com a introdução de 20 novas unidades, das quais 18 são do modelo Bom Prato Móvel. Esta versão itinerante do programa visa alcançar populações que enfrentam dificuldades de deslocamento até as unidades fixas. As unidades móveis têm sua localização alterada a cada quatro meses com base em análises técnicas que consideram aspectos socioeconômicos e demográficos. Cada uma delas é capaz de fornecer aproximadamente 300 almoços diariamente.

A secretária de Desenvolvimento Social do Governo de SP, Andrezza Rosalém, destaca que “a expansão do alcance e da eficácia do Bom Prato demonstra o compromisso da atual gestão com a população mais vulnerável do estado de São Paulo”. Ela ressalta a importância da segurança alimentar como um direito básico essencial para que as pessoas possam avançar em outras áreas de suas vidas.

Recentemente, o programa também implementou uma nova modalidade denominada Bom Prato Refeitório, na qual unidades móveis servem refeições em refeitórios adequados com infraestrutura básica como banheiros e mesas. Além disso, o funcionamento nos finais de semana e feriados foi estendido para 31 unidades fixas, beneficiando aqueles que antes não tinham acesso ao serviço nesses períodos.

Para atender ao crescente número de usuários em situação de vulnerabilidade social, 13 unidades aumentaram sua capacidade diária em 100 refeições cada. Nove restaurantes que anteriormente ofereciam apenas café da manhã e almoço passaram a incluir também o jantar em seus serviços. Como resultado dessas mudanças, 66 das 75 unidades fixas agora oferecem jantar, representando um aumento significativo de 15,8%. Na capital paulista, todas as 24 unidades fixas passaram a disponibilizar três refeições diárias.

No mês de outubro, o Governo de São Paulo destinou R$ 22 milhões adicionais ao Bom Prato, além dos R$ 209 milhões já assegurados para o programa em 2024 — um aumento de 10,5%. Desse montante adicional, metade foi destinada ao reajuste dos custos das refeições e a outra parte à expansão do programa e melhorias nas unidades existentes.

Atualmente, o Bom Prato conta com um total de 120 unidades operacionais — sendo 75 fixas e 45 móveis — distribuídas por diversas regiões: 24 na capital, 19 na Região Metropolitana, 23 no interior e nove no litoral. Desde sua criação em 2000, o programa já serviu mais de 400 milhões de refeições e se firmou como uma referência em segurança alimentar no estado.

A administração estadual está comprometida em gerar oportunidades e fomentar a dignidade social. Desde o início da gestão atual, foram registrados investimentos recordes na ordem de R$ 340 bilhões para diversas áreas como educação e infraestrutura. O Governo também tem promovido iniciativas significativas na saúde e segurança pública.

O Metrô da capital está passando por uma das maiores expansões dos últimos cinquenta anos com quatro obras simultâneas. No âmbito social, o Bom Prato continua a desempenhar um papel vital ao atender as necessidades alimentares da população carente.

Para mais informações sobre os resultados e avanços do programa Bom Prato e outras iniciativas do governo paulista, acesse: spsaotodosnadirecaocerta.sp.gov.br.