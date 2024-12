Inauguração de novas instituições de ensino e justiça em SP

Nesta segunda-feira, 16 de outubro, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, marcou a inauguração das escolas estaduais Jardim Paraíso e Campo Bonito, localizadas nas cidades de Boituva e Indaiatuba, respectivamente. A agenda também contemplou a entrega do novo Fórum de Justiça de Boituva e do Centro de Educação Infantil (CEI) Dóris Regina Holtz.

Durante o evento, Tarcísio enfatizou a relevância do investimento na educação infantil como um pilar fundamental para a superação da pobreza e o desenvolvimento social. “Quando se fala em capacitação e oportunidades para as mães, é essencial que haja creches disponíveis para que possam trabalhar e se qualificar. Até agora, já entregamos 55 novas creches”, destacou o governador.

O governador também sublinhou a necessidade de proporcionar uma infraestrutura educacional adequada para preparar os jovens para o mercado de trabalho. “São Paulo é líder em investimentos na economia do conhecimento na América Latina. Se nossos alunos compreenderem a importância das ferramentas que estamos oferecendo, as vagas no mercado qualificado não faltarão”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença dos secretários estaduais Renato Feder (Educação) e Fábio Prieto (Justiça e Cidadania), além dos prefeitos Edson Marcusso (Boituva) e Nilson Gaspar (Indaiatuba), assim como diversos parlamentares estaduais e autoridades locais.

No total, o Governo de São Paulo investiu R$ 24,6 milhões em obras e mobiliários para as novas instituições educacionais. As duas escolas têm capacidade para atender até 1.750 alunos nas respectivas cidades.

A Escola Estadual Jardim Paraíso recebeu um investimento de R$ 6,6 milhões e possui oito salas de aula, com capacidade para acolher 280 estudantes do Ensino Médio. Com uma área construída superior a 2.720 m², a instituição funcionará em período integral, com duração de nove horas diárias, e contará com uma sala de leitura, uma sala de informática e uma quadra poliesportiva coberta.

Por sua vez, a Escola Estadual Campo Bonito possui uma área construída de 3.414,20 m², com capacidade para atender 1.470 alunos nos três turnos do Ensino Fundamental final e do Ensino Médio. O investimento nesta unidade foi de R$ 18 milhões, incluindo 14 salas de aula, além de salas destinadas à leitura, informática, recursos pedagógicos e um espaço multiuso.

O CEI Dóris Regina Holtz recebeu um aporte financeiro de R$ 3,1 milhões e criará 150 vagas para crianças com idades entre zero a cinco anos em Boituva. Desde janeiro do ano passado, a atual administração já inaugurou 55 unidades do Programa Creche Escola, totalizando um investimento de R$ 125,4 milhões em recursos estaduais e proporcionando cerca de 7 mil novas vagas em todo o estado.

Renato Feder, secretário da Educação, comentou sobre os investimentos realizados: “Nos últimos dois anos investimos quase R$ 2 bilhões em aproximadamente 2 mil obras, abrangendo intervenções, manutenções e reformas. Nossa meta é oferecer mais de 60 novas escolas e garantir ar-condicionado em duas mil instituições durante nossa gestão, além dos investimentos contínuos em manutenção para assegurar uma educação justa e de qualidade aos jovens”.

Além das instituições educacionais mencionadas, Tarcísio também entregou o novo Fórum de Justiça de Boituva ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). O Fórum está localizado na Rua José Neme, 269, no Centro Empresarial da cidade e conta com uma área total de 3.385,95 m² distribuídos em três andares.

O secretário Fábio Prieto descreveu a nova construção como um marco significativo: “É um Fórum de médio porte que abrigará quatro varas judiciais além das instalações da Defensoria Pública e do Ministério Público”. O espaço ampliará a acessibilidade à população local e proporcionará melhores condições laborais para magistrados, servidores e advogados. O investimento total na obra foi de R$ 17,6 milhões.