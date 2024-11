IMT organiza simulação da ONU com alunos da ETEC Jorge Street

Neste mês, o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) realiza o encerramento do MONUEM – Modelo de Nações Unidas para Escolas Municipais e Estaduais, idealizado pelo Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo (ERESP). A iniciativa visa proporcionar aos alunos da rede pública a experiência de simulações de reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU) e, nesta edição, conta com a participação de estudantes da ETEC Jorge Street, em São Caetano do Sul.

Para a reunião final, o Instituto recebe a diplomata brasileira Irene Vida Gala, subchefe do Escritório de Representação do Itamaraty em São Paulo, uma das responsáveis do projeto. O MONUEM é uma iniciativa que busca aproximar os estudantes da realidade das discussões internacionais, incentivando o pensamento crítico e a participação ativa na resolução de problemas e temas globais.

Na oportunidade, participam mais de 20 alunos da ETEC Jorge Street, cinco estudantes de Relações Internacionais do IMT e o coordenador do curso, Rodrigo Gallo, reforçando o papel da Instituição com o crescimento e educação de jovens brasileiros. Na simulação de encerramento, o foco central da discussão será os desafios do meio ambiente e a crise hídrica.

O coordenador conta que o projeto é de extrema importância para o desenvolvimento dos estudantes e aprendizagem prática, com temas de alta relevância para a sociedade. “Ao longo dos seis meses de trabalho, os jovens puderam aprender na prática como funcionam importantes discussões que movimentam o mundo. Além disso, podem ter a experiência de uma conferência da ONU, entendendo sobre os papeis das organizações e políticas internacionais”, comenta Gallo.

Como um encerramento desta edição, a simulação final acontece no dia 19 de novembro, no campus do Instituto Mauá de Tecnologia, com celebração e premiação aos principais destaques.

Serviço

MONUEM

Data: 19 de novembro de 2024

Horário: das 8h às 12h

Local: Instituto Mauá de Tecnologia – Praça Mauá, 1 – Mauá, São Caetano do Sul – SP, 09580-900