IMT lança curso de Inovação e Empreendedorismo no Setor Agroalimentar

Pensando no desenvolvimento de oportunidades no setor de alimentos, nutrição responsável e negócios alimentares, o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), lançou o novo curso de Pós-Graduação em Inovação e Empreendedorismo no Setor Agroalimentar. A primeira turma do tem início em março de 2025.

Voltado para profissionais que desejam conhecer e aprofundar os conhecimentos em práticas inovadoras e empreendedoras em indústrias, startups e empresas de rápido crescimento no setor alimentício, o curso do IMT conta com uma abordagem multidisciplinar, que capacita os alunos a desenvolverem soluções sustentáveis e responsáveis.

Como explica o CEO da Foodtech Hub Academy, Paulo Silveira, que montou o curso e ministrará as aulas, esse é o primeiro do Brasil e chega como um destaque para a área. “A ideia vem de uma necessidade de entendimento de como é trabalhar com inovação em ecossistemas. Esse é um trabalho muito plural, que exige uma grande articulação”, comenta. A Pós também contará com a coordenação das professoras Eliana Ribeiro e Tatiana Tribess, da área de Engenharia de Alimentos.

Dessa forma, durante as disciplinas, os profissionais terão proximidade com temas do setor e relações governamentais, assim como casos concretos e experiências com startups. “Vamos ter toda a base em relação a parte legal, propriedade intelectual e até mesmo conceitual de marcas. Assim, organizamos um curso inovador, amplo e bastante prático para os profissionais, empreendedores e entusiastas da área”, destaca Silveira.

As inscrições para a Pós-Graduação em Inovação e Empreendedorismo no Setor Agroalimentar do IMT já estão abertas e os interessados podem conferir mais informações por meio do site do Instituto.

O Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) é uma instituição privada com mais de 60 anos e que atua com espírito público, comprometida com a excelência em pesquisa e ensino, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Com campi em São Caetano do Sul e São Paulo, oferece 16 cursos de graduação em três áreas do conhecimento, apoiados por 130 laboratórios de alta tecnologia. Na pós-graduação, capacita profissionais em engenharia, tecnologia e gestão, utilizando a mesma infraestrutura avançada.

A interação com o mercado e a indústria, por meio de pesquisas e prestação de serviços, contribui para a formação profissional de cerca de 3.000 alunos de graduação e pós-graduação. Seu corpo docente é composto por 65% de doutores e 35% de mestres.

O IMT é reconhecido como uma das principais instituições acadêmicas do Brasil e da América Latina, com acreditações e parcerias internacionais. Até hoje, mais de 22 mil profissionais formados pelo IMT se destacam no mercado, empreendendo e ocupando posições de liderança.