Imprensa internacional se declara por Interlagos: “Já amo esse lugar”

O Autódromo de Interlagos é conhecido no mundo inteiro pelas suas características singulares, lendas, momentos históricos e por transmitir muita alma aos apaixonados pelo esporte a motor. Não à toa, é tratado por muitos como o “templo brasileiro do automobilismo”. E quem tem a chance de visitar a pista mais famosa do país pela primeira vez tem a certeza de que voltará para casa com um amor para recordar. É o que se vê neste fim de semana da Rolex 6 Horas de São Paulo, prova que marca o retorno do Campeonato Mundial de Endurance ao Brasil depois de dez anos.

Em que pese o frio que tem feito nos últimos dias em São Paulo, no momento do auge do inverno na capital paulista, profissionais de imprensa vindos do exterior têm revelado um misto de admiração e reverência por Interlagos. Mesmo fotógrafos com larga experiência nas coberturas de grandes eventos do esporte se impressionam com a singularidade do circuito brasileiro e sua rica história.

Fotógrafo oficial do FIA WEC pela agência DPPI, o espanhol Javier Jimenez é um dos que se impressionou pelo que viu em São Paulo nos últimos dias. “Já estava muito animado antes de vir para cá. É minha primeira vez não só no Brasil, mas na América do Sul como um todo. Interlagos é uma pista incrível, e sempre quis vir para cá, mas nunca tive uma oportunidade dessas até então”, disse.

“Faz mais frio do que eu esperava [risos], mas estou curtindo muito. O circuito é bem ‘old school’, um verdadeiro clássico, incrível, com todas as mudanças de relevo, as curvas, tudo, enfim. Para fazer fotos é muito legal, até pelo fato de você ter a cidade logo atrás de cenário. Estou curtindo demais fazer isso aqui. Mal posso esperar pela corrida e quero desde já poder voltar em breve. O ambiente todo é muito legal. No geral, estou bem feliz por estar aqui”, complementou.

“A melhor pista que já vi” — Uma das características que mais chamou a atenção dos fotógrafos internacionais em São Paulo foi com o relevo do traçado. “É uma pista cheia de altos e baixos. Os ângulos são muito bons e, por conta das mudanças de elevação, é possível ver onde vai dar para fazer as fotos. Do ponto de vista do fotógrafo, é fantástico”, explicou o norte-americano Richard Nole, experiente profissional contratado pela Michelin, fornecedora de pneus dos Hypercars.

Nole certamente voltará para casa apaixonado: “É minha primeira vez aqui. As minhas expectativas foram baseadas no que via da Fórmula 1 pela televisão. E eu não sabia o que esperar. Mas depois de dois dias aqui, posso te dizer que já amo esse lugar. Tenho escrito para todos os meus amigos nos Estados Unidos dizendo que é a melhor pista que já vi”.

“Trabalho com fotografia de corridas há mais de 35 anos e estou animado demais por estar aqui. Você pode sentir aqui heróis como Fittipaldi, Senna, Pace. É muito melhor do que mostra a TV”, complementou.

O alemão Marius Hecker, fotógrafo que presta serviços para a equipe Alpine Endurance Team e para a agência especializada DPPI, também se derreteu pelo palco do FIA WEC no Brasil.

“É a minha primeira vez no Brasil e em Interlagos. Vi a pista várias vezes pela televisão nas corridas de Fórmula 1. Vim aqui com a mente aberta e com a ideia de algumas fotos já na minha cabeça. Mas, quando você chega aqui, a primeira impressão é incrível. O que mais me impressionou foi a mudança de relevo ao longo da pista. É uma montanha-russa completa, uma pista muito interessante”, analisou.

A largada da Rolex 6 Horas de São Paulo acontece neste domingo, 14 de julho, a partir de 11h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo e na íntegra pelo canal BandSports na TV por assinatura, canal no YouTube Esporte na Band, site da Band e no aplicativo Bandplay. Na TV aberta, a Band vai exibir flashes ao vivo da corrida durante o programa ‘Show do Esporte’.

E o site Grande Prêmio, por meio dos seus canais no YouTube e na plataforma TikTok, também transmitirá ao vivo e de graça, direto de Interlagos, a quinta etapa da temporada 2024 do FIA WEC, que terá a Toyota Gazoo Racing na pole position conquistada por Kamui Kobayashi na classe Hypercar com o GR010 – Hybrid #7, enquanto a Iron Dames, única equipe toda feminina do campeonato, vai partir da posição de honra na LMGT3 após façanha da belga Sarah Bovy com a Lamborghini Huracan LMGT3 na capital paulista.

Rolex 6 Horas de São Paulo, programação

Domingo, 14 de julho

08h40 – Pit Walk

08h45 – Sessão de autógrafos

08h55 – Desfile de Ferrari

09h20 – Desfile de Porsche

09h45 – Desfile dos pilotos FIA WEC

11h30 – Rolex 6 Horas de São Paulo – largada

18h25 – Entrevista coletiva pós-corrida

NÚMEROS GERAIS

Fábricas inscritas: 14, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Toyota, McLaren, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ford, Isotta Fraschini, Alpine e Lexus

CATEGORIA LMGT3

Carros: 18

Equipes: Heart of Racing Team, Team WRT, Vista AF Corse, United Autosports, Iron Lynx, Proton Competition, Akkodis ASP Team, TF Sport, Iron Dames, Manthey EMA, Manthey Pure Rxcing, D’Station Racing

CATEGORIA HYPERCAR

Carros: 19

Equipes: Cadillac Racing, Porsche Penske Motorsport, Toyota Gazoo Racing, Isotta Fraschini, Hertz Team Jota, BMW M Team WRT, Alpine Endurance Team, Ferrari AF Corse, Lamborghini Iron Lynx, AF Corse, Peugeot TotalEnergies, Proton Competition

MODELOS E VERSÕES CONFIRMADOS

Alpine A424, Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M Hybrid V8, BMW M4 LMGT3, Cadillac V-Series.R, Corvette Z06 LMGT3.R, Ferrari 296 LMGT3, Ferrari 499P, Ford Mustang LMGT3, Isotta Fraschini Tipo6-C, Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2, Lamborghini SC63, Lexus RC F LMGT3, McLaren 720S LMGT3 Evo, Peugeot 9X8, Porsche 911 GT3 R LMGT3, Porsche 963, Toyota GR010

CALENDÁRIO 2024 DO MUNDIAL DE ENDURANCE FIA WEC

Data / Etapa / País

02/03 – Qatar Airways 1.812Km do Qatar – Qatar

21/04 – 6 Horas de Ímola – Itália

11/05 – TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps – Bélgica

15/06 – 24 Horas de Le Mans – França

14/07 – Rolex 6 Horas de São Paulo – Brasil01/09 – Lone Star Le Mans – Estados Unidos

15/09 – 6 Horas de Fuji – Japão

02/11 – Bapco Energies 8 Horas do Bahrein – Bahrein



SOBRE O CAMPEONATO MUNDIAL DE ENDURANCE (WEC) DA FIA

O WEC é o principal campeonato internacional de carros esportivos do mundo, oferecendo aos fabricantes de automóveis uma relevância real para os avanços no design de carros de produção e na tecnologia, desempenho e segurança de crossovers. Regulamentações fortes e estáveis permitem protótipos esportivos complexos, mas bonitos, com o que há de mais moderno em tecnologia híbrida, fornecedores independentes de chassis e motores competindo nos mais altos níveis, e as principais marcas de carros de luxo do mundo enfrentando-se nas pistas.

O WEC oferece às equipes, pilotos, parceiros e partes interessadas um palco único para competir nos principais circuitos de corrida em todo o mundo. Classificado ao lado das Olimpíadas, do Super Bowl e da Copa do Mundo de Futebol, a pedra angular do WEC continua sendo um dos maiores eventos esportivos do mundo, as 24 Horas de Le Mans. Disputado em oito etapas na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oriente Médio, o campeonato reúne corridas de distâncias variadas, desde as mais curtas, com 6 horas, até a mais longa, com 24 horas.