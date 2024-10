Impostômetro indica que os brasileiros contribuíram com R$ 3 trilhões em impostos

O Impostômetro, painel localizado na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), no Centro Histórico da capital paulista, alcançará a marca de R$ 3 trilhões, às 08h50, da próxima sexta-feira (01/11). Esse valor representa o total de impostos, taxas e contribuições pagos pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano, incluindo multas, juros e correção monetária.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, o Impostômetro havia registrado R$ 2,5 trilhões, ou seja, um crescimento de 20% para este ano. Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, explica que esse aumento foi registrado 54 dias mais cedo do que no ano passado. O crescimento é atribuído à elevação da atividade econômica e ao impacto da inflação e reintegração do PIS e COFINS sobre os combustíveis.

O painel físico do Impostômetro está situado na Rua Boa Vista, 51, no Centro Histórico de São Paulo, próximo ao edifício-sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Além disso, os dados sobre os impostos arrecadados nas esferas federal, estadual e municipal podem ser acompanhados em tempo real pelo site: impostometro.com.br.