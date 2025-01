Imesc anuncia mutirões de Medicina Legal para o primeiro semestre de 2025

Com foco no bom atendimento à população, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, dará início a uma série de mutirões de Medicina Legal a partir de janeiro de 2025, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Essas ações têm como objetivo reduzir a demanda reprimida de perícias, além de garantir agilidade nos processos judiciais e atender às necessidades dos cidadãos.

A chefe de gabibente do Imesc, Dra. Juliana Lugani Pinto, destaca a importância desses mutirões. “Nosso compromisso é com a dignidade e o bem-estar das pessoas. Por meio desses mutirões, estamos ampliando o acesso à justiça e promovendo um atendimento humanizado e eficiente para aqueles que mais precisam.”

As cidades de Bauru, Vale do Ribeira (Registro), Guarulhos, Assis ou Marília (ainda a ser definida), e São Paulo (Capital) serão as primeiras a receber os mutirões: “os atendimentos incluirão perícias em áreas como securitárias e indenizatórias; DPVAT; Obrigações de fazer; Previdenciárias; Psiquiátricas (criminal, interdição e internação compulsória)”.

Cronograma dos mutirões no primeiro semestre de 2025:

Bauru: 30 e 31 de janeiro,

Vale do Ribeira (Registro): 20 e 21 de fevereiro,

Guarulhos: 20 e 21 de março,

Assis ou Marília: 10 e 11 de abril,

São Paulo (Fórum João Mendes): 5 e 6 de junho.

Os horários e a quantidade de perícias a serem realizadas estão sendo definidas pela equipe técnica do Instituto.

Vale ressaltar que apenas pessoas previamente intimadas pelo Judiciário serão atendidas.

Para garantir um atendimento inclusivo, o Imesc sempre adota o modelo que permite a realização de perícias em ambulâncias e veículos estacionados nos locais indicados, em formato drive-in, para aqueles que possuem dificuldades de locomoção.

Os mutirões do Imesc reforçam o compromisso do Governo do Estado de São Paulo com a justiça e o bem-estar social da população, priorizando a qualidade no atendimento e a inclusão de comunidades em diversas regiões do Estado.

Por meio de laudos técnicos detalhados, o Instituto auxilia os juízes em processos de justiça gratuita, garantindo que os mais vulneráveis tenham acesso aos seus direitos.