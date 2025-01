Tribunal exige que Ana Hickmann pague pensão ao ex-marido

Após uma recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Alexandre Correa se pronunciou sobre a determinação que exige que sua ex-esposa, Ana Hickmann, pague uma pensão compensatória mensal no valor de R$ 15 mil. Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, Correa expressou seu alívio diante da decisão judicial, comparando-a a “dar água e sombra a um homem que está no deserto”, e mencionou a calma que sentiu após períodos intensos de sofrimento.

Reflexões sobre o processo de separação

Refletindo sobre os desafios enfrentados durante o processo de separação, Alexandre declarou: “Sendo muito honesto com vocês, se tivesse um pedido a Deus, jamais queria que nada disso tivesse acontecido na minha vida e que tivesse havido uma separação normal, como qualquer casal. Pediria que nada disso tivesse acontecido mediante a tanta exposição e sofrimento.” Ele concluiu sua fala com uma mensagem de esperança, afirmando: “Agradeço a Deus pelos últimos acontecimentos divulgados pela imprensa e espero poder acordar deste pesadelo o mais rápido possível.”

Detalhes da decisão judicial

A decisão judicial destacou a participação ativa de Alexandre nas empresas geridas pelo ex-casal, ressaltando que ele foi afastado dessas atividades, o que justificou a necessidade da pensão para restabelecer o equilíbrio financeiro entre as partes. Além da pensão compensatória, o tribunal também estipulou uma pensão alimentícia mensal de R$ 4,5 mil para o filho do casal, Alezinho, que atualmente tem 10 anos.

A defesa de Ana Hickmann manifestou descontentamento com a divulgação dos detalhes do processo, que está sob segredo de justiça, e informou que não irá se pronunciar sobre a decisão por enquanto. O caso continua gerando grande repercussão nas redes sociais, e ambos os lados permanecem atentos aos próximos desdobramentos legais.