Perícia da Justiça afirma que Ana Hickmann teve assinatura falsificada em empréstimo

Uma perícia feita judicialmente afirma que a apresentadora Ana Hickmann jamais assinou um contrato de empréstimo com o banco Itaú. O resultado do laudo foi entregue aos seus advogados nesta quarta-feira (23).

De acordo com o laudo pericial obtido pela coluna, o falsário observou atentamente a assinatura da apresentadora, memorizou o formato e replicou na solicitação de crédito, no valor de R$ 652.331,43, emitida pelo banco.

A análise, solicitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, comparou as assinaturas presentes em documentos pessoais da empresária, além de diversas assinaturas e rubricas realizadas presencialmente. E concluiu que não havia qualquer similaridade entre as grafias usadas por Ana com o documento entregue ao banco.

“As assinaturas impugnadas são tipicamente denominadas de falsificação por imitação de memória sendo excluída a falsificação sem imitação, ou ainda por imitação servil, tendo em vista que as grafias questionadas possuem convergências e divergência formais concomitantes quando analisadas ao grafismo padrão da Sra. Ana Lucia Hickmann Correa. Os demais elementos grafocinéticos são divergentes”, diz o laudo.

Em maio deste ano, a defesa de Ana Hickmann apresentou uma perícia grafotécnica particular que atribuía as falsificações à Claudia Helena dos Santos, ex-agente da Hickmann e braço direito de Alexandre Correa. Agora, Ana e seus advogados aguardam a conclusão oficial da autoria do crime, que está em trâmite pelo DEIC.

Procurada, a defesa de Ana Hickmann confirmou o resultado do laudo e comemorou a conclusão feita judicialmente.