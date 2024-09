IJC realizará o seminário de encerramento do projeto “Territórios Inclusivos”

O Instituto Jô Clemente (IJC), referência nacional na inclusão e promoção da saúde para pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras, marca o encerramento do Projeto Territórios Inclusivos com um seminário intitulado . “estratégias e desafios da rede de serviços”. O evento acontecerá na segunda-feira, dia 16 de setembro, das 13h às 17h, no Auditório do Centro de Convenções, na cidade de Campinas.

O Projeto Territórios Inclusivos, foi desenvolvido em parceria com a Fundação FEAC, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Campinas, teve como objetivo mobilizar e articular a Rede de Defesa e Garantia de Direitos para identificar e intervir em situações de violência e violação de direitos . A iniciativa se concentrou na capacitação de profissionais das redes de serviços, contemplando áreas como Assistência Social, Saúde, Educação, Sistema de Justiça, Segurança Pública e Conselho de Direitos e Tutelares.

O seminário de encerramento visa consolidar o trabalho desenvolvido ao longo do projeto, que propiciou momentos de encontro para discussão e reflexão sobre temas essenciais relacionados à deficiência, violência, atuação em rede na defesa de direitos, capacitismo, políticas públicas e legislações. Além disso, também busca fortalecer o protagonismo das pessoas com Deficiência e fomentar a construção de políticas públicas inclusivas.

O evento contará com uma palestra sobre “Políticas Públicas na Área da Deficiência”, oferecendo uma visão aprofundada sobre as políticas que impactam essa população. Ministrada por Luiz Carlos Lopes, jornalista formado pela ECA/USP e especializado em Gestão Pública pela FESPSP, Lopes atuou como secretário Adjunto dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo e é, atualmente, Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental da Prefeitura de São Paulo.

O seminário será acessível, com Interprete de Libras e recurso de audiodescrição. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio deste link.

“O projeto Territórios Inclusivos proporcionou aos profissionais a oportunidade de debater sobre a importância da identificação, notificação e prevenção da violência contra pessoas com deficiência. Além disso, foi possível realizar o mapeamento das práticas adotadas nos serviços da rede no atendimento das pessoas com deficiência que se encontram em situação de violência. Com isso construímos recomendações e uma carta de intenção com propostas de políticas públicas” afirma Deisiana Paes, coordenadora da área de Defesa e Garantia de Direitos do Instituto Jô Clemente (IJC).

Detalhes do Evento:

Data: 16/09/2024

Horário: 13h às 17h

Local: Auditório do Centro de Convenções, Rua Antônio Nunes dos Santos, 121 – Jardim do Vovô, Campinas – SP, 13033-210

Inscrições: Clique aqui.