III Circuito Cultural reúne escolas de Diadema na Praça da Moça

O último sábado (2) foi um dia de grande celebração para todas as escolas e estudantes da rede municipal de Diadema. A 3ª edição do Circuito Cultural Professora Denise Fernandes Pereira reuniu mais de 10 mil pessoas na Praça da Moça, no Centro Cultural Diadema e na Casa da Música, no Centro.

Praticamente todas as escolas da rede municipal apresentaram, durante todo o dia, 232 trabalhos pedagógicos desenvolvidos durante o ano com os estudantes, por meio de atividades, oficinas, brincadeiras, apresentações de canto e dança em quatro palcos representando as regiões da cidade (Centro, Leste, Norte e Sul), além do Festival Mais Educação, que ocupou o palco principal (Centro) com atividades e apresentações ligadas aos quatro macrocampos que formam a base da educação no município: Acompanhamento Pedagógico, Esporte e Lazer, Educação Ambiental e Cultura e Arte.

Os programas Diadema de Dandara e Piatã, Grupo de Recomposição de Aprendizagens, Aprender Mais e Fala Curumim também estiveram presentes no circuito, além do Núcleo Social da Secretaria de Educação.

“O Circuito Cultural é o evento mais importante da Educação no ano. É o momento de colocar em prática a utilização dos espaços públicos pelas nossas crianças, de estimular a cultura de paz, a conscientização ambiental, o esporte e a cultura”, explica a secretária de Educação, Ana Lucia Sanches. “É durante o Circuito que a população pode conhecer os trabalhos que as escolas estão desenvolvendo, por cada educador e educadora, professores, coordenadores pedagógicos e diretoras da rede”, completou.

O prefeito José de Filippi Júnior esteve na praça e ressaltou a importância do evento. “As propostas pedagógicas que estão sendo apresentadas aqui hoje pelos educadores da rede são fundamentais para a formação das nossas crianças e para o futuro da nossa cidade. É uma alegria imensa ver tanta gente reunida aqui hoje”, afirmou.

Um dos inúmeros trabalhos apresentados foi da Emeb Mário Santalucia, que trouxe o projeto “Conhecendo e gerenciando as emoções”, desenvolvido com crianças do 1º ano. Por meio de leituras, jogos, brincadeiras, exercícios e dinâmicas baseadas no livro “O Monstro das Cores”, de Anna Llenas, as crianças aprendem a identificar e lidar melhor com suas emoções.

A Emeb Albino Freitas expôs um pouco do trabalho que desenvolve com as crianças na creche, como pintura facial e exploração de materiais, texturas, aromas e sabores por meio do contato com a natureza. “A ideia é que as crianças vivenciem essas experiências durante o circuito, que é um evento muito importante para dar visibilidade e valorizar o nosso trabalho”, afirmam as professoras de Educação Básica Kátia Mika e Maria Fernanda Ottaviano.

A professora do Ensino Fundamental Kelly Vanessa do Nascimento Rocha, mãe da Bianca, de 5 anos, que estuda da Emeb Cecília Meireles, aprovou o Circuito. “Está muito organizado. Acho importante um evento como esse para mostrar o nosso trabalho e fazer com que as crianças interajam e participem das atividades. A Bianca está se divertindo muito, não quer ir embora!”

Quem também não queria ir embora era Maria Clara Ferreira dos Santos, que tem 12 anos e está no 7º ano. “Achei as brincadeiras apresentadas aqui muito criativas, a gente aprende muitas coisas, fica longe da tela do celular. Isso ajuda na nossa educação e no nosso desenvolvimento. Já aprendi a fazer até pião.”

Durante o evento, as crianças dos Grêmios Curumins entrevistaram os participantes do Circuito Cultural, registrando as suas opiniões e impressões sobre o evento. O material gerou 11 podcasts, que já estão no Spotify e podem ser ouvidos aqui: https://open.spotify.com/show/3um3yLLhsIRZvvJmddqGog . Encerrando o Circuito, os membros da Lira Itinerante de Diadema e os professores do Programa Diadema de Dandara e Piatã percorreram toda a praça e fecharam a tarde com muita música, puxando o “Cortejo do Maracatu”.

No final, a vice-prefeita, Patty Ferreira, agradeceu e parabenizou professores, educadores, pais, estudantes e todos que tornaram o Circuito Cultural possível. “Essa é a melhor maneira de fechar um evento como esse, com muita energia e a exaltação da nossa ancestralidade. Nós comungamos do mesmo ideal de luta pelo combate ao racismo e ao preconceito, e de fortalecimento da educação”, concluiu.