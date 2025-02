Iguatemi Alphaville realiza Feira de Adoção Pet em parceria com o Projeto Cãodeirante

Em fevereiro, o Iguatemi Alphaville realiza uma nova edição da Feira de Adoção Pet, iniciativa que integra o compromisso do shopping com causas de impacto social. Desta vez, o evento será promovido em parceria com o Projeto Cãodeirante, que atua na conscientização e na promoção da adoção de pets com deficiência.

A feira é promovida pelo shopping para estimular a adoção responsável de animais de estimação. A programação acontece no dia 22 de fevereiro, das 13h30 às 17 horas, no Piso Xingu, próximo à loja Souq, e tem entrada gratuita.

O projeto Cãodeirante, parceiro desta edição, nasceu com o objetivo de conscientizar, informar e dar visibilidade aos pets com deficiência. O propósito da organização é transformar a realidade de desinformação e preconceito e tornar cada vez mais naturalizada a adoção desses animais, garantindo melhor qualidade de vida a eles.

“A Feira de Adoção Pet reflete nosso propósito de apoiar iniciativas que fazem a diferença na comunidade. Além de proporcionar um lar para os animais resgatados, essa edição também reforça a importância da inclusão e do acolhimento dos pets com deficiência, que, muitas vezes, enfrentam maiores desafios para serem adotados”, afirma Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville.

Os interessados em conhecer o projeto podem visitar a feira no shopping, interagir com os animais e obter informações sobre os cuidados específicos para petscom deficiência. Aqueles que não puderem adotar, também poderão contribuir por meio de doações ou apoio à causa.

O evento pode ser resgatado no aplicativo Iguatemi One.Para mais informações sobre o Projeto Cãodeirante, acesse www.ocaodeirante.com. E para ficar por dentro das informações sobre o Iguatemi Alphaville, acesse o site e as redes sociais do empreendimento.

Serviço:

Feira de Adoção Pet no Iguatemi Alphaville com Cãodeirante

Data: 22 de fevereiro

Horário: das 13h30 às 17 horas

Local: Piso Xingu – próximo à loja Souq

Participação gratuita, resgate o evento pelo aplicativo Iguatemi One.

Sobre o Projeto Cãodeirante

Com o objetivo de informar, reabilitar, conscientizar, promover adoção e trazer qualidade de vida e bem estar ao pet especial, nasceu o Projeto Cãodeirante. Destinado aos animais de abrigos, em lares temporários ou em lares que não possuem condições para bancarem tratamento de qualidade, buscamos aumentar a visibilidade, incentivar à adoção e orientação quanto aos cuidados necessários, inclusive para sua reabilitação, por meio de informativos sobre todos os assuntos que englobam o mundo dos mesmos, ajudando o abrigo, tutores e possíveis adotantes a proporcionarem a melhor vida que o animal pode ter.