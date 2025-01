Atividades lúdicas e divertidas continuam no Iguatemi Alphaville

O Iguatemi Alphaville dá continuidade à programação especial para os pequenos. Durante os finais de semana de fevereiro, o shopping promove oficinas infantis, trazendo momentos de diversão, aprendizado e muita criatividade.

As atividades são gratuitas, mediante resgate de ingresso no aplicativo Iguatemi One .

Nos dias 1º, 2, 8, 9, 15 e 16 de fevereiro, a Healthy Kids conduz atividades em que as crianças podem criar animais de papel, fazer slime, além de aprenderem a arte da dobradura, estimulando suas habilidades manuais. Já nos dias 22 e 23 de fevereiro, a Puket fica responsável por dar o tom às tardes especiais, com oficinas de confecção de máscaras para o Carnaval.



As oficinas são realizadas no Piso Lazer, em espaço exclusivamente preparado próximo à GlitzMania, sempre das 15 horas às 19 horas.

“Nosso objetivo é proporcionar experiências que surpreendam e inspirem os clientes do Iguatemi Alphaville. As oficinas são uma oportunidade de unir diversão e criatividade, garantindo momentos especiais para as crianças”, afirma Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville.

Para conferir a programação completa e mais informações sobre o shopping, acesse o site do Iguatemi Alphaville .

Serviço:

Oficinas Iguatemi – programação de fevereiro no Iguatemi Alphaville

Datas e atividades:

1, 2, 8, 9, 15 e 16 de fevereiro – Atividades criativas com a Healthy Kids

22 e 23 de fevereiro – Personalização de Máscaras de Carnaval com a Puket

Local: Piso Lazer – próximo à GlitzMania.