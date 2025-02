Instituição jurídica promove feira de adoção com apoio do Colégio Singular

Adotar um animal abandonado é uma ação importante e benéfica para o animal, para quem adota e para a sociedade. Por isso, a OAB Santo André realizará no próximo sábado (15), a partir das 10 horas, a primeira edição de 2025 da feira de adoção animal.

A ação conta com a organização da diretoria de Eventos da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB e apoio da Equipe Singulariana de Proteção aos Animais (ESPA) – que realiza um importante trabalho no Colégio Singular sobre guarda responsável.

Os visitantes interessados em adotar um pet deverão levar documento de identificação e comprovante de residência. Quem puder colaborar, no dia do evento também serão aceitas doações de ração para cães e gatos, caminhas, cobertores e medicamentos veterinários.



O evento acontecerá no estacionamento da sede da OAB, localizada na Avenida Portugal, 233 – Centro – Santo André.