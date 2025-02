Aluno do Singular obtém nota máxima no Enem

Passada a euforia da divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (SISU), o Colégio Singular e o cursinho Singular Anglo, com unidades localizadas na região do Grande ABC, contabilizam excelente desempenho de seus alunos nesse processo seletivo.

Entre os destaques está o aluno da terceira série do Ensino Médio, Gabriel Eduardo Abbade, que gabaritou a prova de Matemática e conquistou a maior nota nacional, de 961,9 pontos. Outro aluno que conquistou uma nota excepcional na prova de Matemática foi João Augusto Garcia Modolo, com 951,8 pontos.

Mas, os bons resultados não param por aí, pois dezenas de alunos obtiveram excelentes notas na Redação, com performance na casa de 960 pontos, confirmando a importância das aulas específicas para a elaboração de textos, ministradas no Singular. “Esse desempenho é fruto de muita dedicação dos estudantes, das famílias, da equipe pedagógica e do Singular, já que os trabalhos de preparação têm início muito antes das inscrições do Enem”, revela o supervisor Marcel Xavier de Souza.

No Singular, os alunos contam com material didático moderno, acesso a conteúdos digitais que ajudam nos estudos, palestras, simulados, plantões de dúvidas e de orientações, dentre outros recursos. No curso pré-vestibular, o estudante tem propostas diferenciadas que ocorrem ao longo do ano, sejam por meio do Extensivo ou Turma Medicina.