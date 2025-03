iFood Move 2025: pré-venda de ingressos tem início nesta terça (11)

O iFood Move 2025, maior encontro de restaurantes da América Latina, terá a pré-venda de ingressos aberta nesta terça-feira (11), às 15 horas, com preço promocional. A virada do próximo lote acontecerá assim que os ingressos limitados de pré-venda se esgotarem. Essa será a segunda edição do evento, realizado pelo iFood, empresa brasileira de tecnologia, com o objetivo de reunir, em um único lugar, informações fundamentais para os restaurantes sobre operação, tecnologia e inovação, produtos e serviços, além de muito networking.

O evento será realizado no São Paulo Expo, nos dias 5 e 6 de agosto, para 12 mil pessoas, e ganha um espaço fixo no calendário do iFood e do setor de restaurantes. Em 2024, um dos grandes sucessos foi o palco ‘Academia de Delivery’, com dicas práticas de como os estabelecimentos podem melhorar a gestão, a operação e aumentar vendas. Por isso, o iFood abre a pré-venda com os primeiros nomes focados em especialistas em delivery, como João Barcelos, e Renata Cruz, CEO da Foodness. Uma das novidades deste ano será justamente o aumento da ‘Academia de Delivery’, que terá dois palcos, cada um com capacidade para 300 lugares.

Os nomes já confirmados também incluem executivos do iFood: Diego Barreto, presidente da empresa; Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade; Roberto Gandolfo, presidente de Marketplace; Bruno Henriques, presidente do iFood Pago. Também estarão no iFood Move as estudiosas sobre as tendências do delivery brasileiro Cristina Souza, CEO da consultoria Gouvêa Food Service; e Simone Galante, fundadora e CEO da Galunion consultoria, além de João Branco, ex-CMO do McDonald’s e Eduardo Gianni, CMO e sócio-fundador do ‘Na Estrada’.

O evento terá seis palcos, mais de 100 palestrantes e mais de 70 horas de conteúdo. Além disso, também terá uma feira de produtos e iniciativas do setor para os empresários e uma premiação que reconhece o melhor serviço no delivery: o Prêmio iFood de Super Restaurantes.

Atualmente, o iFood conta com 380 mil estabelecimentos parceiros, dos quais mais de 75% são pequenos e médios. “O iFood Move já se consolidou como um evento importante para o setor, promovendo conexões estratégicas e apresentando inovações que estão transformando o futuro dos restaurantes e do delivery. Agora, com a segunda edição, reforçamos nosso compromisso em impulsionar o crescimento dos restaurantes, oferecendo um espaço de aprendizado, troca e informação para os empreendedores. Além disso, este será o momento em que a empresa apresentará novos produtos para os restaurantes, reafirmando o iFood como um hub de soluções tecnológicas aos parceiros e o nosso compromisso em apoiar o sucesso dos restaurantes”, afirma Beatriz Pentagna, diretora de marketing para negócios do iFood.

Serviço:

Data: 5 e 6 de agosto de 2024

Local: São Paulo Expo, São Paulo, SP

Ingressos: Os interessados podem se inscrever e adquirir ingressos pelo site oficial do evento, quando disponível: www.ifoodmove.com.br.

Pré-venda do iFood Move: ingressos a partir de R$ 699