Carros rosas invadem as ruas da cidade no aniversário de São Paulo

Neste sábado, 25, a Mary Kay lotou o estacionamento da São Paulo Expo para comemorar o empreendedorismo feminino. Os carros são símbolo da marca e de quem escolheu empreender no universo da beleza da Mary Kay, além de representar o empoderamento feminino e destacar a força das mulheres que tiveram seus negócios reconhecidos.

A história do Carro Rosa começou em 1969, com o Programa Carro Rosa, quando a Mary Kay entregou o primeiro Cadillac a uma Diretora de Vendas Independente. A iniciativa se tornou referência para milhares de mulheres ao redor do mundo, que até hoje, quase 60 anos depois, ainda sonham em conquistar um carro nessa cor.

No Brasil, são centenas de carros rosa e o automóvel tornou-se símbolo de superação e inspiração. Ele é um dos prêmios de reconhecimento, e as vencedoras são anunciadas durante o Seminário Viva Mary Kay, evento anual que reforça o propósito da marca. “A marca traz uma oportunidade única de carreira, com valores significativos e reconhecimentos especiais, como o carro, que transformam a vida dessas empreendedoras”, explica Rosana Bonazzi, Vice-Presidente de Vendas e Digital da Mary Kay Brasil.