Idoso é detido após atear fogo em lixo em São José do Rio Preto

A Polícia Militar prendeu um idoso, de 76 anos, após ele atear fogo em um lixo, em uma área de mata no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto, na manhã deste sábado (24). Outro caso semelhante é investigado pela Polícia Civil.

O autor foi abordado pelos policiais após denúncias de moradores. Questionado, ele confessou que tem o costume de queimar o lixo no mesmo local.

Ele foi levado à Central de Flagrantes, onde será ouvido para que as medidas de Polícia Judiciária pertinentes sejam adotadas.

Outros caso, semelhante, é investigado pelo 1º Distrito Policial de São José do Rio Preto. A unidade teve acesso a imagens que mostram um motociclista ateando fogo em uma área de mata, na zona sul do município. Aos poucos, o fogo se alastra, tomando maiores proporções. Apesar do caso não ter sido registrado oficialmente, a Polícia Civil já realiza diligências visando identificar o autor.

Atuação no Estado

O Corpo de Bombeiros mobilizou um efetivo de 402 homens e mulheres para combater focos de incêndio em vegetação no Estado, juntamente com equipes da PM Rodoviária, com cerca de 550 profissionais, e PM Ambiental, além de outros órgãos, como a Defesa Civil e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). Ontem (23), os bombeiros realizaram 118 atendimentos a ocorrências dessa natureza, com apoio de 91 viaturas de água, utilizando um total de 520 mil litros de água.

Hoje (24), 34 cidades estão em alerta máximo para queimadas, e 24 enfrentam focos ativos de incêndio. A rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215) está parcialmente interditada entre o km 195 e o km 209, no município de Dourado, região de São Carlos. Há desvio por via municipal, no km 195 da SP 215.

Cabe destacar que os trabalhos realizados não visam apenas conter e extinguir as chamas, mas atuar no trânsito e no bloqueio de rodovias, com apoio das concessionárias responsáveis, a fim de garantir a segurança da população.

As equipes também contam com o apoio do cidadão para informar novos focos de incêndio, por meio dos telefones 190 ou 199.