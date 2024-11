Ícone do esporte, tenista Fernando Meligeni joga tênis com visitantes do Parque Ibirapuera

Nos próximos dias 2 e 3 de novembro, das 14h às 17h, o Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, recebe o tenista Fernando Meligeni. A Renault, patrocinadora do parque, com o objetivo de democratizar o Tênis e apoiando as futuras gerações, promove clínicas com o jogador, ícone do esporte brasileiro, nas quadras de saibro da marca, no Ibira.

A experiência única oferecida no parque vai aproximar os frequentadores ao atleta, um dos grandes nomes do tênis mundial, que irá compartilhar suas experiências no esporte e dar dicas valiosas sobre o desempenho dos participantes. Oportunidade para quem deseja aprimorar ou até mesmo dar os primeiros passos no esporte.

Para participar é necessário realizar inscrição no local do evento, na entrada das quadras, a partir das 13h. O acesso pode se dar ​pelo portão 6, pela Avenida Quarto Centenário. A duração da clínica será de acordo com o número de participantes e dividida em duas partes: sendo a primeira o aquecimento com treinadores e depois com Fernando Meligeni.​ Raquetes e bolinhas serão disponibilizadas aos jogadores, mas os visitantes do parque também podem levar a sua própria raquete se preferirem.