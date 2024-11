Ícone da música negra brasileira Tony Tornado se apresenta no Sesc Pinheiros

No dia 6 de dezembro, o ator e cantor Tony Tornado sobe ao palco do Teatro Paulo Autran acompanhado de Lincoln Tornado e da banda Funkessência para única apresentação. Com presença marcante e um repertório que atravessa gerações, Tornado promete embalar a noite com clássicos de sua carreira e canções que marcaram a história da música brasileira.

Aos 94 anos de idade Tony esbanja energia no palco. O artista não hesita em responder sobre a felicidade que as apresentações lhe causam: ‘Vejo minha história fazendo parte de todo o processo. Estar no palco é dar sentido a ela”.

Tony Tornado chega a capital paulista após apresentação memorável no Museu do Hip Hop no estado do Rio Grande do Sul, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Na plateia, cerca de 3000 pessoas cantaram e dançaram com o ícone da black music.

Conhecido por sua voz poderosa e por ser um dos grandes nomes da soul music nacional, Tony Tornado conquistou o público nos anos 1970 com sucessos como “BR-3”. Para o cantor, o show no Sesc Pinheiros será uma oportunidade para os fãs revisitarem sua trajetória e para novas gerações conhecerem as diferentes faces do artista, que também é consagrado por sua carreira no cinema e na televisão

Perguntado sobre o que aguarda para esta apresentação no Teatro Paulo Autran, Tony Tornado espera que o público se divirta. “Não é somente um show de músicas antigas. Apresento nossa arte misturando emoções, além da alegria de estar acompanhado do meu filho, Lincoln Tornado, Francine Moh e a nova geração da Black Music”.

Serviço

Tony Tornado

Dia: 6 de dezembro, sexta, às 21h.

Duração: 60 minutos

Local: Teatro Paulo Autran

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 70 (inteira); R$ 35 (meia) e R$ 18 (credencial plena)

Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195