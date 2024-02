Ícaro e Gilmar embalam o público no festival ‘Domingou, BB’ em São Vicente

A dupla Ícaro e Gilmar, considerada uma das maiores revelações do sertanejo nos últimos anos, é a atração principal da primeira edição do festival ‘Domingou, BB’, no dia 14 de abril, no Rocket Sea Club, em São Vicente. MC PH e Grupo Presença esquentam o palco do evento. A abertura dos portões acontece a partir das 14 horas.

Naturais de Periquito, em Minas Gerais, a dupla Ícaro e Gilmar iniciou a carreira em uma banda de Pop Rock, mas depois descobriram seu caminho no sertanejo. Donos dos hits ‘Haja Long Neck’, ‘Eu Acho que Ela Vai Namorar’ e ‘Quase Livre’, os músicos já tem 10 anos de estrada e contam com 2 milhões de ouvintes nas plataformas digitais.

Para o show, a plateia pode esperar por seus sucessos e covers de sertanejos famosos.

Esquenta

O domingão no Rocket Sea Club vai pegar fogo, quando sobe ao palco MC PH. Aposta promissora no trap funk, PH traz no repertório sucessos como ‘Let’s Go 4’, ‘Giro Louco’, ‘Jovens Milionários’, ‘Sem Gin, Sem Ela 2’ e outras.

Para quem curte um pagodão, o Grupo Presença também bate ponto no ‘Domingou BB’, trazendo hits como ‘Pagodeiro’, ‘4 da manhã’, ‘Tá de Sacanagem’ e diversas releituras de músicas populares.

Ingressos

Os ingressos já estão à venda por meio do site Articket – Domingou, BB , a partir de R$ 50. O espaço é dividido em diversos setores, como Front Stage, Área Vip, Camarote Black e outros.

O Rocket Sea Club está localizado na Avenida Tupiniquins, 590 – Japuí, São Vicente.

Serviço

Domingo, BB – Ícaro e Gilmar, MC PH e Grupo Presença

Data: 14/04 – Domingo

Hora: A partir das 14 horas

Local: Rocket Sea Club – Av. Tupiniquins, 590 – Japuí, São Vicente.