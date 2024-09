IBGE divulga dados da Produção Agrícola Municipal em SP

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará na quinta-feira (12/09), às 10h, os resultados da Produção Agrícola Municipal (PAM), na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), na capital paulista.

A pesquisa investiga, anualmente, os principais produtos das lavouras temporárias e permanentes do País, que se caracterizam não só pela grande importância econômica que possuem na pauta de exportações, como também por sua relevância social, componentes que são da cesta básica do brasileiro.

O evento contará com participação do presidente do IBGE, Marcio Pochmann, e do agrônomo e supervisor nacional da PAM, Winicius Wagner, da Coordenação de Agropecuária da Diretoria de Pesquisa do IBGE, e de Bianca Schmid, supervisora de Agropecuária da Superintendência de SP, que apresentarão os resultados nacionais e regionais da pesquisa.

Representando a Secretaria de Agricultura estarão presentes: os subsecretários Orlando Melo de Castro e Diogenes Kassaoka; o coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Carlos Nabil Ghobril, e o diretor do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), Felipe Camargo.

A divulgação será transmitida online pelo IBGE Digital ( www.ibge.gov.br ), pelas redes sociais do Instituto, e pelo canal de YouTube da Secretaria:

SERVIÇO

Evento: Divulgação PAM (Produção Agrícola Municipal)

Data: 12 de setembro

Hora: 10h (horário de Brasília).

Local: Auditório do 4º andar da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo – 254, Centro Histórico de São Paulo (SP)