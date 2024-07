IA da Meta ganha novos recursos, mas é suspensa no Brasil

A Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, anunciou o lançamento de novos recursos para a sua assistente de inteligência artificial Meta AI. Agora, a tecnologia também está disponível em mais países e recebeu novas ferramentas de criação. Porém, ainda não existe previsão para essas novidades chegarem ao Brasil. Além disso, a ferramenta da Meta AI para criação de figurinhas no WhatsApp que já tinha sido liberada no país não está mais disponível.

Isso porque a Meta interrompeu o funcionamento dos seus recursos de inteligência artificial generativa no Brasil. A decisão foi tomada depois que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou a suspensão da política de privacidade da empresa, uma vez que ela possibilitava o uso de dados dos usuários no treinamento de modelos de IA generativa.

Novidades da Meta AI

A Meta AI é um chatbot de inteligência artificial que permite utilizar esse tipo de tecnologia em aplicativos e dispositivos da Meta, como o Facebook, o Messenger, o Instagram e o WhatsApp. A companhia apresentou o assistente de IA para o público no ano passado (2023) e desde então vem introduzindo mais recursos na plataforma.

Entre as atualizações mais recentes, está o novo prompt Imagine Me (imagine-me) que permite criar imagens de inteligência artificial a partir de uma foto da pessoa e uma descrição em texto. Basta o usuário digitar Imagine Me (imagine-me), adicionar um comando, por exemplo, “imagine-me em uma pintura surrealista”, e selecionar a imagem desejada. Até o momento, essa ferramenta está disponível apenas em versão beta nos Estados Unidos. O gerador de imagens com a Meta AI também ganhou novos recursos para facilitar o processo de edição.

Outra novidade da Meta AI está na integração dos idiomas: francês, alemão, hindi, escrita romanizada em hindi, italiano, português e espanhol. A IA da Meta também ampliou o acesso para mais territórios, incluindo países latino-americanos, como a Argentina, o Chile, a Colômbia e o México. Porém, o Brasil ficou de fora da expansão. “Devido às incertezas regulatórias locais, a IA da Meta ainda não estará disponível no Brasil. Continuaremos trabalhando em colaboração com as autoridades locais competentes para que o Brasil tenha acesso – e seja devidamente atendido”, disse a companhia em comunicado.

A indisponibilidade dos recursos de inteligência artificial da Meta no Brasil é consequência da suspensão da política de privacidade da empresa americana aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Em junho (2024), a companhia de Mark Zuckerberg tinha atualizado os seus termos de uso e acrescentou a permissão para utilizar os dados públicos de usuários para treinar o seu modelo de inteligência artificial generativa. A ANPD entendeu que a mudança infringia a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e determinou a suspensão imediata da nova política de privacidade.

Com a decisão do órgão federal, a Meta removeu o recurso de IA que possibilitava criar figurinhas no WhatsApp no Brasil e interrompeu o lançamento de outras ferramentas de inteligência artificial no país. A Meta enfrentou problemas semelhantes na Europa e também adiou a chegada do Meta AI nos países europeus.

