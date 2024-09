Humorista Jhordan Matheus leva seu novo show ao palco do Teatro Sabesp Frei Caneca

Jhordan Matheus segue com seu novo show, segundo solo da carreira, que está em turnê pelo Brasil. Em 2023, o humorista fez cerca de 100 shows e recebeu um público de cerca de 40 mil pessoas – números que prometem ser batidos este ano.

Conhecido por seu humor afiado, Jhordan aborda temas que vão desde a paternidade até a possibilidade de vida extraterrestre. O novo trabalho, intitulado apenas de “Novo Show”, traz de maneira cômica e descontraída, seus pensamentos mais sinceros. Aquilo que quase todo mundo já pensou e passou, mas nunca parou para conversar sobre com ninguém.

O show explora as aventuras da paternidade com histórias hilárias sobre o nascimento de seu filho, detalha suas experiências emocionantes em busca do sonho de infância de se tornar um PQD (paraquedista profissional) e diverte a plateia com relatos sobre sua vida profissional, superpoderes e extraterrestres. Ou seja, suas apresentações tornam-se um convite para fazer parte de sua intimidade, combinando comédia, emoção, interação e muitas risadas de uma forma que só Jhordan Matheus sabe fazer.

SOBRE JHORDAN MATHEUS

Jhordan Matheus atua há nove anos como comediante de stand up e foi através da sua vivência com as pessoas da periferia de sua terra natal, Salvador/BA, que a sua identificação com a arte aflorou e se firmou. Crescido no Engenho Velho de Brotas, começou sua trajetória artística na música e aos 14 anos atuou no filme “Capitães de Areia”. Seu talento para a comédia emergiu nos sets de filmagem, levando-o a estudar e se apresentar em shows de stand-up.

Sua estreia no stand-up foi em 2015 no Teatro Amélia Amorim em Salvador, e, desde então, dedicou-se à comédia, fazendo apresentações em bares e ganhando notoriedade na região. Com poucas oportunidades em Salvador, mas já com muita bagagem artística, o humorista decide se mudar e, em 2018, chega a São Paulo. Seu trabalho foi logo reconhecido nacionalmente e por grandes nomes do meio, e apenas um ano após desembarcar na capital paulista participou do programa “Conversa com Bial”.

Em 2021, lançou o show “Testani”, que percorreu o Brasil, sempre com lotação máxima. Em 2023, estreou seu primeiro show solo, “Batenu Tenu”, abordando temas pessoais e sociais de forma bem-humorada, resultando em gravação de especial no Teatro Jorge Amado em maio de 2024.

Atualmente, Jhordan está em turnê com seu novo show, onde explora, com humor, temas variados que vão desde paternidade até vida extraterrestre.

SERVIÇO

JHORDAN MATHEUS

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://www.teatrosabespfreicaneca.com

Duração: 70 min.

Classificação: 16 anos.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

DATA E HORA

13 de setembro (sexta-feira) – 22h30

INGRESSOS

A partir de R$40

Obs: Confira a legislação vigente para meia-entrada.

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS

Uhuu.com – com taxa de serviço

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Sabesp Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)

De terça a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento: R$14 por 2 horas.