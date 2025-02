Hugo Souza reclama de queda de nível do Corinthians

Na última quarta-feira, 19 de abril, o Corinthians fez sua estreia na fase preliminar da Copa Libertadores, mas não conseguiu o resultado esperado. O time alvinegro mostrou um desempenho dominante no primeiro tempo, porém caiu de produção na etapa final, resultando em um empate de 1 a 1 contra a Universidad Central.

O goleiro Hugo Souza, que foi um dos destaques da partida ao realizar diversas defesas importantes, expressou sua insatisfação com o resultado e destacou a expectativa que tinha em relação ao desempenho da equipe. Ele ressaltou que, apesar de ter dominado as ações na primeira metade do jogo, o Corinthians falhou em converter suas oportunidades em gols.

“Esperávamos mais, principalmente pelo que apresentamos no primeiro tempo. Dominamos a partida e criamos chances claras, mas não conseguimos finalizá-las. Não poderíamos dar margem para o adversário, pois sabíamos que tínhamos uma qualidade superior”, afirmou Hugo Souza.

A análise crítica do goleiro também se estendeu à importância de evitar erros em competições como a Libertadores. Ele enfatizou que vacilos desse tipo podem ser prejudiciais em confrontos eliminatórios. “Precisamos corrigir essa situação rapidamente. Não podemos permitir que isso aconteça, especialmente quando enfrentamos uma equipe inferior em qualidade. A nossa tarefa é transformar essa superioridade em gols”, acrescentou.

O goleiro ainda se mostrou esperançoso quanto ao próximo jogo, onde acredita que o time deve estar mais atento e focado para garantir a classificação na competição continental. “É fundamental aprender com esses erros e buscar a vitória no jogo de volta”, concluiu.