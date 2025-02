Hugo pega pênalti e Corinthians segura empate diante do Palmeiras com um a menos

Na noite desta quinta-feira (6), o Corinthians conseguiu um empate significativo contra o Palmeiras, em uma partida válida pelo Campeonato Paulista, realizada no Allianz Parque. O resultado de 1 a 1 foi conquistado com grande esforço, especialmente após a expulsão de Yuri Alberto, que deixou o time visitante com um jogador a menos durante a maior parte da segunda etapa.

Os gols da partida foram anotados no primeiro tempo. Maurício abriu o placar para o Palmeiras, enquanto Yuri Alberto, em meio a uma polêmica que resultou na sua expulsão após receber dois cartões amarelos, empatou para os corintianos. No entanto, a equipe da casa pressionou intensamente em busca do segundo gol e teve a oportunidade de conquistar a vitória ao ser concedido um pênalti aos 45 minutos, quando Estêvão sofreu falta na área. O próprio atacante cobrou, mas viu seu chute ser defendido pelo goleiro Hugo Souza.

As condições climáticas complicaram ainda mais o duelo. Uma forte tempestade atingiu São Paulo antes do início da partida, levando ao adiamento momentâneo do confronto para que a drenagem do campo pudesse ser realizada. Funcionários do Palmeiras foram mobilizados para reparar danos na grama sintética e auxiliar na drenagem das águas acumuladas, que causaram elevações em algumas áreas do gramado.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, esteve presente durante as intervenções e explicou que a decisão de adiar o início da partida foi uma ação conjunta entre os árbitros, a Federação Paulista e as equipes envolvidas. “A chuva é algo imprevisível. É necessário ter sensibilidade para esperar o momento adequado para começar o jogo. Essa situação prejudica ambas as equipes”, afirmou Soldado ao canal TNT Sports.

Próximo ao horário previsto para a partida, alertas de alagamentos foram emitidos pela Defesa Civil nas áreas próximas ao Allianz Parque. A suspensão de partidas devido às chuvas tem se tornado uma constante no Campeonato Paulista; além do clássico entre Corinthians e Palmeiras, outros jogos também foram afetados nas rodadas anteriores.

No Allianz Parque, o árbitro Raphael Claus autorizou o início da partida às 20h32. Desde os primeiros minutos, o Palmeiras se adaptou rapidamente às condições adversas do campo. Logo aos oito minutos, Maurício fez o primeiro gol após receber um passe longo de Piquerez.

A vantagem inicial deu confiança ao Palmeiras para manter pressão sobre o adversário. No entanto, aos 24 minutos, Yuri Alberto teve uma boa chance ao receber um passe dentro da área e obrigou Weverton a realizar uma defesa importante. Esse lance deu ânimo ao Corinthians que conseguiu igualar o marcador pouco antes do intervalo com um gol de Yuri Alberto após novo passe de Memphis Depay.

No segundo tempo, o jogo começou equilibrado até que a situação mudou dramaticamente aos 16 minutos, quando Yuri Alberto foi expulso por supostamente tentar simular uma falta após perder o equilíbrio durante uma jogada individual.

Com um jogador a menos, o Corinthians se retraiu defensivamente enquanto o Palmeiras dominou as ações ofensivas. Apesar das tentativas insistentes até os minutos finais, não conseguiram superar a defesa corintiana até que Estêvão conquistou um pênalti. Na cobrança decisiva, Hugo Souza se destacou mais uma vez ao defender a penalidade máxima e garantir que sua equipe voltasse para casa com um ponto conquistado.