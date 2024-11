Hot Wheels Legends: Chevette 1975 é o representante brasileiro na Semi-Final Global

Um brasileiro foi selecionado para representar o país na Grande Semi-Final Global do Tour Hot Wheels Legends 2024. No evento de 12 de novembro, ele e outros finalistas de todo o mundo terão seus projetos avaliados por jurados renomados, com o vencedor sendo imortalizado como uma miniatura Hot Wheels em escala 1:64.

Além do representante brasileiro, a lista conta com finalistas de 13 países, incluindo EUA, Emirados Árabes, França, Chile e Itália. Para assistir ao evento ao vivo e torcer pelo Brasil, acesse as redes da Hot Wheels no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook no dia 12 de novembro às 23h (horário de Brasília).

O mineiro, residente de Poços de Caldas, vai representar o Brasil na edição global e enfrentar os demais competidores de outros continentes. O veículo ganhador se destaca por trazer brasilidade – já que o Chevette foi o carro mais vendido no País nos anos 80 – e muita história, já que teve uma série de reparos ao longo dos anos e último grande projeto de pintura feita em tempo para a competição. “Estou muito emocionado. Já estava emocionado antes, confesso. Só de ver cada criança se aproximando do meu carro, se divertindo, tirando fotos, foi motivo de orgulho. Todos já fomos crianças um dia e tínhamos sonhos. Estar entre os 5 finalistas é algo que levarei para a vida, vencer então… A troca com o público no dia de hoje não tem preço.”, comemora.