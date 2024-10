Hot Wheels® e Fórmula 1 anunciam parceria inédita

Pela primeira vez, a Hot Wheels, marca da Mattel, e a Fórmula 1 se unem para lançar uma linha completa de produtos. A coleção trará a emoção das corridas para as miniaturas em escala 1:64, oferecendo uma nova forma para fãs e colecionadores, adultos e crianças, celebrarem sua paixão pelo automobilismo.

O primeiro item da coleção é um die-cast colecionável de edição limitada, disponível para compra na loja online Mattel Creations. O carro, com pintura especial Hot Wheels, conta com rodas Real Rider intercambiáveis, carroceria e chassis de metal, e um novo molde inspirado na F1. O número 68 na dianteira faz referência ao ano de estreia da Hot Wheels. O modelo vem em um estojo especial, inspirado nos designs originais da Hot Wheels, oferecendo uma experiência única para colecionadores e fãs de corrida.

“Hot Wheels sempre representou o espírito desafiador, e a parceria com a Fórmula 1 é uma combinação natural. Ela une duas das maiores comunidades de fãs globais que compartilham a paixão por carros e corridas”, destaca Roberto Stanichi, vice-presidente executivo da Hot Wheels e diretor de veículos e construção. “Criamos um programa que permite às crianças simular a emoção das corridas de F1 e conecta nossos fãs em escala global. Assim como Hot Wheels, a F1 é movida por emoção e desempenho, e nossa coleção vai elevar ainda mais o fandom da F1, com ativações digitais e no varejo.”

Vendido em mais de 150 países, os icônicos carrinhos Hot Wheels em escala 1:64 foi o brinquedo número 1 em vendas em todo o mundo em 2023, inclusive no Brasil, sendo o top-seller no país em todas as categorias de brinquedo, segundo o Circana. A Fórmula 1, com mais de 700 milhões de fãs e 24 corridas, é o maior espetáculo esportivo e de entretenimento do planeta, contando com os melhores pilotos competindo a mais de 320 km/h em circuitos icônicos. Em 2025, o esporte celebra seu 75º aniversário, consolidado como o auge da velocidade, design e inovação. A parceria se consolida como um dos primeiros grandes marcos dessa celebração.

Emily Prazer, diretora comercial da Fórmula 1, comemora: “Essa colaboração vai unir a adrenalina das corridas com a empolgação dos carrinhos, permitindo que os fãs apreciem os detalhes de um carro de F1 na palma da mão. É mais que uma parceria; é uma celebração da velocidade, criatividade e inovação, trazendo uma nova forma de engajamento com o esporte.”

Após o lançamento inicial, a parceria entre Hot Wheels e Fórmula 1 continuará ao longo da temporada 2025 e nos anos seguintes.