Hospital Vila Nova Star contrata estrela da ortopedia

O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, segue expandindo seu corpo clínico com a chegada do ortopedista Prof. Dr. Marco Demange, referência nacional em cirurgia do joelho e um dos grandes nomes da ortopedia no país.

Com mais de 20 anos de experiência, Dr. Demange é professor da Faculdade de Medicina da USP e possui pós-doutorado por instituições de renome, como Harvard e o Hospital for Special Surgery (HSS), primeiro do ranking da U.S. News em ortopedia nos Estados Unidos. Sua trajetória se destaca pelo compromisso com a inovação e pela busca contínua de técnicas que melhorem os resultados clínicos e acelerem a recuperação dos pacientes.

Pioneiro na cirurgia de artroplastia assistida por robótica no Brasil, ele realizou o primeiro procedimento do país em 2020, consolidando-se como uma das maiores autoridades no uso de tecnologias avançadas para cirurgias ortopédicas.

A chegada do especialista reforça a atuação da Rede D’Or no uso de tecnologias de ponta em ortopedia, ampliando as possibilidades de tratamentos inovadores e de preservação articular. O Vila Nova Star, localizado na zona sul da capital paulista, conta com um moderno parque tecnológico, incluindo o sistema robótico ROSA® Knee, referência global em precisão cirúrgica, além de um dos mais avançados sistemas de artroscopia para procedimentos minimamente invasivos.

Além da expertise cirúrgica, Demange também é reconhecido pelo desenvolvimento de técnicas de preservação articular, com foco em tratamentos inovadores para cartilagem e conservação dos meniscos, oferecendo alternativas que adiem ou até evitem a necessidade de procedimentos mais invasivos.

“Minha chegada ao Vila Nova Star representa a união entre experiência em cirurgia e preservação do joelho, com a infraestrutura de ponta do hospital. Juntos, estamos elevando o padrão da ortopedia, combinando tecnologia, inovação e um cuidado altamente personalizado para oferecer aos pacientes o que há de mais moderno e eficiente no tratamento de lesões e patologias do joelho”, destaca Prof. Dr. Marco Demange.

O ortopedista passa a integrar um seleto time de especialistas renomados da Rede D’Or, que inclui nomes como a cardiologista Ludhmila Hajjar, o cirurgião Antônio Luiz Macedo, o urologista Miguel Srougi, o oncologista Paulo Hoff e o infectologista David Uip.

Desde sua inauguração, em 2019, o Hospital Vila Nova Star tem se consolidado como um dos principais centros médicos do país, oferecendo infraestrutura de ponta, atendimento humanizado, hotelaria seis estrelas e tecnologia de última geração em diversas especialidades.