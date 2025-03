Atlântica D’Or anuncia aquisição do Hospital São Luiz Campinas

A Atlântica D’Or, parceria entre a Rede D’Or e a Atlântica Hospitais e Participações, empresa controlada pela Bradseg Participações e parte do Grupo Bradesco Seguros, assume oficialmente nesta sexta-feira, 14 de março, a gestão do Hospital e Maternidade São Luiz Campinas.

Trata-se do primeiro hospital da Atlântica D’Or no interior de São Paulo. As primeiras unidades foram o São Luiz Guarulhos e São Luiz Alphaville, ambos na região metropolitana da Grande São Paulo, e o Macaé D’Or, no estado do Rio de Janeiro, inaugurados no último trimestre de 2024. A expansão continuará com novas unidades em Ribeirão Preto e Taubaté, que estão em fase de projeto e construção.

Localizado na Avenida Andrade Neves, na região central da cidade, o São Luiz Campinas é a maior unidade privada de saúde do interior paulista. Na inauguração, em maio de 2023, contava com 50 leitos em operação, número que já foi ampliado para 129 e deverá chegar, quando estiver em plena capacidade, a 325, entre leitos de internação adulto, pediátrico e de maternidade, além de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adulta, pediátrica e neonatal.

Com a mudança, o São Luiz Campinas mantém a excelência assistencial da Rede D’Or, com seu corpo clínico renomado e tecnologia avançada, e passa a contar também com a gestão da recém-criada Atlântica D’Or, fruto da parceria entre dois grandes grupos do setor, com o objetivo de fortalecer e aprimorar a saúde privada no Brasil.

“Com essa parceria, reforçamos nosso compromisso em oferecer um atendimento de excelência, ampliando o acesso da população de Campinas e região a Medicina de alta qualidade, tecnologia avançada e infraestrutura moderna, beneficiando ainda mais pacientes da região”, afirma Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais da Rede D’Or.

“Com sua infraestrutura moderna e equipes altamente qualificadas, o São Luiz Campinas representa um marco na ampliação do acesso a um atendimento humanizado e de excelência nessa importante região do interior paulista, atendendo à crescente demanda de sua população por serviços de saúde de elevado padrão”, destaca Rodrigo Bacellar, Head da Atlântica Hospitais e Participações.

Estrutura

O Hospital e Maternidade São Luiz Campinas oferece uma infraestrutura moderna com pronto-socorro adulto e infantil, maternidade, centro cirúrgico com equipamentos de última geração, e um Centro de Hemodinâmica para procedimentos minimamente invasivos.

A unidade possui 47 mil metros quadrados, 69 apartamentos equipados com frigobar, decoração especial e banheiros privativos, além de quartos e UTIs com iluminação natural para um ambiente mais humanizado.

O hospital se destaca também pela sala exclusiva para cirurgia robótica, com o moderno robô “Da Vinci X”, que garante maior precisão nos procedimentos. Na maternidade, o lounge exclusivo para familiares acompanharem o nascimento do bebê e as salas de parto normal e pré-parto garantem segurança e conforto às gestantes.

O São Luiz Campinas foi o primeiro da região de Campinas a receber, em agosto do ano passado, a certificação Joint Commission International (JCI), concedida pelo mais importante órgão certificador de qualidade de instituições de saúde no mundo.