Hospital Mário Covas cria campanha para arrecadação de brinquedos e materiais escolares

O Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), gerenciado pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado, iniciou uma campanha para arrecadar brinquedos e materiais escolares com o propósito de tornar o ambiente assistencial mais acolhedor para crianças em atendimento no Ambulatório e na ala pediátrica. A ação teve início nesta segunda-feira (29/01) e vai até 29 de fevereiro.

Como meio de divulgação, a equipe interna desenvolveu um cartaz de “Procura-se”, em que objetos recreativos são alvos. “Crianças no Hospital Estadual Mário Covas procuram por brinquedos que foram vistos pela última vez tristes e jogados no fundo do seu armário”, diz o folheto. As recompensas são a “alegria das crianças e dos brinquedos graças ao seu gesto” e “mais espaço na casa do doador”.

Os itens solicitados para doação incluem brinquedos novos ou usados em bom estado (exceto pelúcias), lápis de cor, giz de cera, cadernos, massinha de modelar, cola, apontador e outros materiais escolares. Ressalta-se que, devido à limitação de espaço para armazenamento, não serão aceitos itens fora dessa lista, como roupas e sapatos.

Os donativos serão destinados à criação de um futuro espaço kids no Ambulatório e à atual brinquedoteca, localizada na ala de Pediatria. Para os colaboradores do HEMC, a entrega pode ser feita diretamente a qualquer profissional do setor de Qualidade. No caso de doações externas, os interessados devem se dirigir à entrada da Diretoria, no quarto andar do Hospital, cujo acesso é pelo estacionamento principal, onde a equipe de portaria acionará um colaborador para a retirada das doações.

Para outras informações e dúvidas, o telefone de contato é (11) 2829-5188.