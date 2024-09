Hospital Geral de Carapicuíba integra estudo financiado pela FAPESP sobre cuidados paliativos

O Hospital Geral de Carapicuíba (HGC), unidade do Governo do Estado de São Paulo gerenciada pela Fundação do ABC desde dezembro de 2023, acaba de ser escolhido para participar de um estudo financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), que visa normatizar processos sobre cuidados paliativos no município.

O projeto, liderado pelo professor Ricardo Tavares, coordenador do Núcleo de Cuidados Paliativos no Hospital das Clínicas de São Paulo, busca desenvolver um modelo de assistência que possa ser replicado em todo o País, contribuindo para a formação de equipes especializadas e para o fortalecimento da atenção domiciliar a tratamentos que buscam melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças graves, incuráveis ou que ameaçam a vida.

A pesquisa tem como objetivo não apenas mapear as necessidades e desafios enfrentados pelas equipes de saúde no atendimento paliativo, mas também capacitar profissionais e familiares para garantir uma transição segura do cuidado hospitalar para o ambiente domiciliar. Segundo Vanderlei Camargo Freitas, coordenador do Núcleo Técnico de Humanização da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, o projeto foi expandido para incluir a região de Carapicuíba, devido à expertise do HGC no manejo e capacitação de cuidadores.

Dr. Rodrigo dos Santos Moraes, coordenador de Clínica Médica no HGC, destaca a importância dessa iniciativa para o hospital e a comunidade local. “Estamos honrados em participar deste estudo pioneiro, que não só fortalecerá a assistência paliativa na nossa região, mas também servirá como modelo para outras partes do País. Acreditamos que a experiência do HGC em cuidados integrados será fundamental para o sucesso desse projeto”, explicou.

Com um prazo de execução estimado entre quatro e cinco anos, o estudo envolverá várias etapas, incluindo diagnósticos, capacitação de equipes assistenciais e de matriciamento, e implementação de novas metodologias de cuidado. Este esforço visa garantir que os pacientes recebam uma assistência de qualidade, alinhada com as melhores práticas internacionais.

A participação do HGC nesse projeto representa um avanço para Carapicuíba e arredores, que poderão se tornar uma referência em cuidados paliativos. Além disso, os resultados obtidos servirão de subsídio para possíveis ajustes na Política Nacional de Cuidados Paliativos, do Governo Federal, editada em maio deste ano, reforçando o compromisso de melhorar a qualidade de vida dos pacientes.