Hospital de Prudente expande com 36 novos leitos e duas salas cirúrgicas

O Hospital Regional de Presidente Prudente, uma das principais unidades de saúde do oeste paulista, acaba de incrementar sua infraestrutura com a adição de 36 novos leitos dedicados à clínica cirúrgica. Esta expansão possibilita um aumento na capacidade operativa, viabilizando a realização de aproximadamente 100 cirurgias adicionais por mês. Tal melhoria é parte de um esforço contínuo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) para otimizar o atendimento e reduzir as longas filas de espera.

Com o investimento significativo de R$ 2,5 milhões pelo Governo do Estado, a instituição também inaugurou duas modernas salas cirúrgicas. Este avanço representa um salto no atendimento oferecido aos cerca de 745 mil habitantes das cinco regiões de saúde circunvizinhas, posicionando-se como referência em procedimentos de média e alta complexidade na região.

O número total de cirurgias mensais na unidade passou de 780 para 910, refletindo um incremento substancial de 17% nos serviços prestados. Essa ampliação não apenas aumenta a capacidade quantitativa do hospital, mas também melhora a qualidade do atendimento ao proporcionar tecnologias avançadas e agilizar os procedimentos, resultando em uma significativa redução das filas e humanização no tratamento dos pacientes.

Frei Jerônimo Moraes de Souza, diretor da unidade hospitalar, destaca a importância dos novos equipamentos adquiridos: “Esses aparelhos modernos não só aprimoram o cuidado com os pacientes através de diagnósticos mais precisos e tratamentos eficazes, como também aceleram os processos cirúrgicos, diminuindo o tempo necessário para internação.”

A unidade cirúrgica do Hospital Regional abrange diversas especialidades médicas, incluindo Cardiologia, Dermatologia, Ginecologia, Mastologia, Neurocirurgia, Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Proctologia, Uroginecologia e Urologia. Essa diversidade permite atender a uma vasta gama de necessidades médicas da população local com eficiência e qualidade.