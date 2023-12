Hospital da Vila Luzita alcança 55% das obras concluídas

O Hospital da Vila Luzita, em Santo André, segue com ritmo acelerado de obras e alcançou 55% de conclusão de sua construção. A parte estrutural está pronta e os funcionários agora se debruçam sobre instalações e acabamentos, deixando o espaço preparado para receber mobiliário e equipamentos.

Acompanhado pelos secretários de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho, e de Saúde, Gilvan Junior, com as respectivas equipes das pastas, além da primeira-dama Ana Carolina Serra, o prefeito Paulo Serra vistoriou o local: caminhou pelos três pavimentos, conheceu onde serão diversos setores do hospital e gostou do que viu.

“Obra em ritmo acelerado e queremos entregar com várias especialidades no ano que vem. Obra que a gente começou do zero, tirou do papel, foi atrás de recurso, financiamento, planejamento, para a gente continuar melhorando a nossa saúde”, destacou Paulo Serra.

“Um hospital de 5 mil metros quadrados com enorme capacidade de atendimento e que vai também embelezar toda essa região por seu design e padrão construtivo, trazendo desenvolvimento para essa região da Vila Luzita, além do atendimento de saúde, que é o mais importante, complementando o serviço que a gente já tem no CHM”, endossou o chefe do Paço andreense.

Conclusão das obras no Hospital da Vila Luzita – Alex Cavanha/PSA

O equipamento tem por objetivo tornar ainda mais completo o sistema de saúde de Santo André. “Será um reforço muito importante para a nossa rede de saúde, dando retaguarda para o CHM e para o Hospital da Mulher, ampliando a nossa capacidade de atendimento e possibilitando um serviço ainda melhor para a população. A obra está sendo executada do zero, dentro dos exigentes padrões de modernidade do Qualisaúde, programa implantado no início da gestão do prefeito Paulo Serra e que mudou significativamente a estrutura da rede municipal de saúde”, afirmou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

O investimento será de aproximadamente R$ 20 milhões, com grande parte de recursos privados oriundos de contrapartidas de empreendimentos feitos na cidade, em método similar ao utilizado para construção do Parque Guaraciaba, que utilizou recursos de compensação ambiental.

O Hospital da Vila Luzita ficará instalado entre as avenidas Capitão Mario Toledo de Camargo e Dom Pedro I, em frente ao AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

Histórico – Inicialmente o Hospital da Vila Luzita seria construído no prédio que hoje abriga o Complexo de Assistência Social Andreense (Casa), inaugurado em setembro do ano passado. Assim, com a mudança de local, o projeto foi adaptado e ampliado.

O equipamento é mais uma benfeitoria para a região da Vila Luzita, que já foi contemplada com o Casa, Bom Prato, UPA Vila Luzita, AME Oncológico, recapeamento da Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo, entre outras intervenções.