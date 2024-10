Hospital da Mulher recebe atividades culturais sobre humanização

O âmbito hospitalar também pode ser um lugar repleto de aprendizados culturais e reflexões. Buscando ampliar a humanização neste ambiente caracterizado por luta à vida, o Ministério da Cultura e AF Imagens, por meio da Lei Rouanet, apresentam o projeto Humanizar. Ele acontece entre os dias 14 de outubro a 08 de novembro no Hospital da Mulher, no bairro Campos Elíseos, em São Paulo, tendo o mês do aniversário da instituição como marco de início das atividades.

A ação, que conta com apoio da ONG ImageMagica e patrocínio da Libbs Farmacêutica, tem o objetivo de realizar oficinas culturais em instituições de saúde, fortalecendo o cuidado entre pacientes, acompanhantes e toda equipe hospitalar.

As atividades do projeto proporcionam reflexão sobre o papel dos profissionais da saúde na sociedade, estimula ações com foco na humanização e dá a eles contato com formas de expressão por meio da arte. Além disso, leva entretenimento e estímulo para pacientes e acompanhantes.

Contação de história

Haverá a leitura de histórias com temáticas que dialoguem com a vida dos participantes a partir de contos motivacionais, reflexões sobre sonhos, poesias, entre outros.

Oficina fotográfica

São desenvolvidas atividades técnicas de fotografia com os profissionais do hospital. Nestes encontros, eles são estimulados a perceber o local por uma outra ótica, com o intuito de fortalecer vínculos e reconhecer as formas do cuidar entre as equipes, familiares e pacientes. A saída fotográfica representa um momento de muita reflexão, no qual os participantes circulam pelo espaço que frequentam todos os dias, mas observando tudo de forma diferente.

Exposição Fotográfica e Comunidade

Toda essa produção fotográfica é transformada em uma linda exposição nos corredores da instituição, trazendo mais cor e afeto ao ambiente. É uma oportunidade de troca com as pessoas que participaram ou não do projeto, ampliando o impacto das reflexões trazidas pelas oficinas.

Serviço:

Data: 14/10 a 08/11

Local: Hospital da Mulher

Endereço: Avenida Rio Brando, 1080 – Campos Elíseos, São Paulo – SP, 01215-000