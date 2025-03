São Bernardo inaugura primeiro mamógrafo do Hospital da Mulher

A Prefeitura de São Bernardo realiza uma série de ações e entregas em março, em celebração ao Mês da Mulher, e entre elas está uma muito emblemática: o primeiro mamógrafo do Hospital da Mulher. A unidade de saúde, inaugurada em 2023, ainda não contava com esse equipamento que vai reforçar os atendimentos que já são realizados pela Carreta da Mamografia, que percorre os bairros da cidade realizando até 80 exames por dia, e também pelo mamógrafo da Policlínica Centro.

A entrega oficial será efetivada neste sábado, dia 8 de março. O novo equipamento, já instalado no hospital (Avenida Imperador Pedro II, 216, Nova Petrópolis), amplia a capacidade de realização de exames em até 2.000 atendimentos ao mês. Desde janeiro de 2025, já foram concretizados 1.159 exames de mamografia, por meio do Programa Caravana da Saúde, iniciativa lançada pela gestão do prefeito Marcelo Lima, tendo como objetivo zerar as filas de exames, consultas e cirurgias em São Bernardo.

“Contar com esse equipamento aqui é qualificar o atendimento em saúde para todas as mulheres de São Bernardo. O hospital é uma unidade de saúde importante, mas estava incompleto sem um mamógrafo”, destacou o prefeito Marcelo Lima. “A mamografia é um dos exames mais importantes para a detecção precoce do câncer de mama e ter mais um equipamento, em uma cidade do tamanho de São Bernardo, é um ganho imenso para a população”, salientou o secretário municipal de Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn.

PROGRAMAÇÃO – Durante todo o mês de março, a Carreta da Mamografia vai percorrer a cidade realizando até 80 exames por dia, com a expectativa de atender 1.600 pessoas no período. A carreta está fixada nesta sexta-feira na UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Cruz. No dia 08 estará no Paço Municipal. A unidade desembarca dia 10 na UBS Riacho Grande; de 11 a 13 na Praça da Igreja Matriz; o Ginásio Poliesportivo Adib Moisés Dib, na Avenida Kennedy, recebe dia 14. Nos dias 17, 18 e 19 o equipamento estará na UBS Jordanópolis, UBS Vila Euclides e UBS Santa Terezinha, respectivamente.

O posto se desloca dia 20 para a UBS Caminho do Mar e no dia 21 na UBS Rudge Ramos. De 24 a 28 estará na Praça da Igreja Matriz e dia 31 na UBS Montanhão.



DEMANDA – A Carreta da Mamografia realiza exames agendados pelas UBSs e também de demanda espontânea, para mulheres de 50 a 69 anos, sem a necessidade de agendamento ou pedido médico. São atendidas 80 pessoas por dia, com a distribuição de 40 senhas na parte da manhã e 40 na parte da tarde. A programação completa do mês está disponível em https://abrir.link/IuJLc.