Em um mês, Caravana da Saúde de São Bernardo já efetivou 19.330 atendimentos

O Programa Caravana da Saúde, viabilizado pela Prefeitura de São Bernardo, já realizou 19.330 atendimentos desde o seu lançamento pela gestão Marcelo Lima, em 25 de janeiro. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Saúde, visa zerar a fila por consultas, exames e cirurgias até 1º de julho.

Nos dois últimos finais de semana, dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro, sete equipamentos de saúde da cidade funcionaram das 7h às 19h para atender os munícipes que aguardam na fila.

“Estive nos equipamentos de saúde, conversando com as pessoas, e encontrei mães que aguardavam consultas com neuropediatras para seus filhos desde que as crianças nasceram, há três quatro anos. Isso é inadmissível”, afirmou o prefeito Marcelo Lima. “A gente vai organizar isso e vamos ter metas de atendimento, de prazo para passar com especialista, fazer exame, vai acabar essa história de esperar anos por uma consulta”, completou o chefe do Executivo municipal.

“Esses dois finais de semana demandaram uma grande organização da nossa equipe e eu só tenho a agradecer e parabenizar os profissionais de Saúde de São Bernardo, que são verdadeiros guerreiros”, declarou o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchiteyn.

“E nosso trabalho não para. Os fluxos estão sendo otimizados para aumentar nossa capacidade de atendimento e tudo o que for preciso, em termos de gestão, para cumprirmos a meta que o prefeito Marcelo nos deu, será feito”, pontuou. Nos dois finais de semana, foram realizados 10.448 atendimentos.

INICIATIVA APROVADA

Ao longo dos dois finais de semana, todas as pessoas que participaram da Caravana da Saúde foram convidadas a responder um questionário de avaliação. Entre todas as respostas, 98,3% classificaram a Caravana da Saúde como um programa bom ou excelente. “Isso é mais um elemento para nos incentivar a continuar transformando a saúde de São Bernardo”, afirmou Dr. Jean.

EXAMES

O Programa Caravana da Saúde foi lançado no dia 25 de janeiro com duas carretas para realização de exames de imagem, ultrassonografia e tomografia sem contraste, além de incorporar a carreta da mamografia. Até o dia 23 de fevereiro foram realizadas 3.572 ultrassons, 3.199 tomografias e 1.293 mamografias.

A carreta da ultrassonografia realiza neste dia 24 de fevereiro seus últimos atendimentos. A carreta da tomografia segue ao lado da UPA São Pedro (Rua do Oleoduto) até o dia 26 de março.