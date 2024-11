Hospitais veterinários públicos de SP agora abrem fins de semana e feriados

A partir deste sábado (16), os hospitais veterinários públicos das zonas sul e leste de São Paulo passarão a operar nos finais de semana e feriados, ampliando o acesso a serviços essenciais para tutores de baixa renda. Esta mudança visa atender casos de urgência e emergência, seguindo critérios médicos rigorosos, e é exclusiva para residentes da cidade de São Paulo.

Para usufruir dos serviços, é necessário apresentar a carteira do RGA (Registro Geral do Animal), documentos oficiais com foto, RG e CPF do responsável pelo animal, além de um comprovante de residência atualizado e comprovação de benefício social, como o CadÚnico. As unidades realizam triagem social na recepção para garantir que o atendimento seja direcionado àqueles que mais precisam.

Atualmente, São Paulo conta com quatro hospitais veterinários públicos distribuídos nas zonas sul, norte, oeste e leste da cidade. Estes centros não apenas oferecem cuidados clínicos e cirúrgicos, mas também desempenham um papel crucial no apoio às comunidades carentes. Em 2023, foram realizados 150.454 atendimentos, demonstrando um crescimento significativo em relação aos anos anteriores.

O hospital da zona leste está localizado na Av. Salim Farah Maluf, esquina com a R. Ulisses Cruz, no Tatuapé. Já o da zona norte encontra-se na Rua Atílio Piffer, 687, Casa Verde. Na zona sul, a unidade está situada na Rua Agostino Togneri, n° 153, Jurubatuba. Por fim, a unidade oeste localiza-se na Av. Professor Orlando Marques de Paiva, 87, Butantã (USP).

A ampliação dos horários de atendimento representa um avanço significativo na oferta de saúde animal pública na capital paulista, reforçando o compromisso com o bem-estar dos animais e o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.