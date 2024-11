Horto Florestal sedia Corrida e Caminhada “Pink Blue”

O Parque Estadual Alberto Lofgren – Horto Florestal, gerido pela Urbia, se prepara para sediar, pela 1ª vez, a Corrida e Caminhada “PINK BLUE”. O evento, que destaca a importância do Outubro Rosa e do Novembro Azul, visa incentivar a prática esportiva, promovendo saúde e bem-estar. A corrida ocorrerá no dia 24 de novembro, com inscrições abertas até o dia 20 deste mês, enquanto houver vagas.

Voltada para toda a família, a ação contará com um circuito exclusivo para o público adulto, de 5 km, realizado integralmente dentro do parque. A largada está prevista para às 7 horas, no Pórtico de Largada, localizado no Horto Florestal, próximo a Alameda do campo, ao lado do Restaurante “O Velhão”. Ao final do percurso, todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação. E os troféus serão destinados ao 1º, 2º e 3º lugar das categorias masculino e feminino. Já os pequenos poderão participar da categoria Kids, destinada a crianças de 3 a 13 anos, com um circuito personalizado de 50 a 400 metros.

Inscrições e Kits

Para se inscrever, basta acessar o site oficial do evento, onde estão disponíveis dois tipos de kits: Econômico e Essencial. A idade mínima para corredores na categoria adulta é de 16 anos, enquanto a caminhada é livre.

Corrida e Caminhada ‘Pink Blue’

Data: 24 de novembro, a partir das 5h30A

Local: próximo a Alameda do campo, ao lado do Restaurante “O Velhão”.

Inscrições: a partir de R$70