Horto Florestal recebe projeto Reciclarte

Nesta semana, o Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal, gerido pela Urbia, oferece uma atividade focada na educação ambiental. Trata-se do projeto Reciclarte, uma exposição itinerante e gratuita que ficará no parque até o dia 13 de agosto.

O projeto é uma iniciativa do Ministério da Cultura, que percorre cidades brasileiras com o objetivo de promover visitas guiadas a exposições interativas, que destacam o potencial de transformação de materiais recicláveis como formas de arte e fonte de renda, além de promover a conscientização socioambiental.

“Sabemos da relevância e urgência de ações como estas, que incentivam e conscientizam para o reaproveitamento de resíduos e, por isso, estamos muito honrados em receber um projeto tão importante, não só para o meio ambiente, mas para toda a comunidade”, ressalta Paulo Bernardes, diretor do Horto Florestal. O projeto também se destaca pela acessibilidade e conta com a presença de intérprete de Libras, materiais em Braile além de monitores que apoiam pessoas com deficiência.

Para participar das atividades é preciso fazer a inscrição no local e realizar as visitas guiadas. Escolas e grupos maiores podem se inscrever no site oficial: Link.

Serviço:

Projeto Reciclarte

Quando: 7 a 13 de agosto.

Horários: 9h às 12h e 13h às 17h.

Local: Horto Florestal – R. do Horto, 931 – São Paulo (SP).

Gratuito. Inscrição no local.