Honda Racing garante dobradinha na quinta etapa do SuperBike Brasil 2024

A equipe Honda Racing garantiu dobradinha na quinta etapa do SuperBike Brasil, realizada neste domingo (28/7), na pista do Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Eric Granado chegou à quarta vitória na temporada pela categoria SuperBike Pro, ampliando a liderança do campeonato, enquanto Guilherme Brito fez ultrapassagem espetacular para receber a bandeirada em segundo lugar. João Carneiro se recuperou de uma queda e terminou a corrida em sexto. Os três pilotam as motocicletas Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP.

Pole position, Eric manteve a ponta na largada. Em seguida, por conta de quedas, a prova foi marcada por entradas do safety car. Granado chegou a ser ultrapassado, mas logo deu o troco e abriu vantagem em relação aos perseguidores para cruzar a linha de chegada sem sustos.

“Muito feliz, foi uma corrida bem diferente do comum, tivemos dois momentos de safety car no início da prova e isso para a condição do pneu é muito ruim, especialmente em um dia quente como foi. Esse esquenta e esfria compromete bastante a performance, então tive muito cuidado na primeira volta após a bandeira amarela para reacelerar porque era muito fácil cometer um erro, o Diego (Perez) estava colado e me ultrapassou, foi uma disputa bem legal. Depois consegui colocar meu ritmo. Quero parabenizar o Gui Brito pela segunda posição, isso é muito bom para a equipe, fizemos um ótimo trabalho nesse fim de semana”, diz Granado.

Brito fez uma prova consciente e atacou na última volta para garantir o segundo lugar, graças a uma ultrapassagem arrojada na freada para a Curva do Lago. “Foi uma corrida boa, sabia que tinha um bom rendimento e podia buscar a posição, então dei tudo o que eu podia e na última volta tive que dar meu jeitinho para fazer a ultrapassagem. Mais uma dobradinha para o time, seguimos trabalhando.” Com o desempenho, ele assume o terceiro lugar da SuperBike Pro.

João Carneiro, em quinto da tabela, mostrou garra e superação para somar pontos importantes. “Estava imprimindo um ritmo muito forte, acompanhando os ponteiros, mas infelizmente tive um problema na freada do S do Senna, uma queda forte. Mesmo assim não desisti e consegui terminar em sexto. Sabia que tinha que pontuar, fiz de tudo e dei meu máximo pelo time Honda.”

A equipe Honda Racing de Motovelocidade é patrocinada por Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Shoei, Pirelli, Macna e Axalta.

Copa Pro Honda CBR 650R – Definição emocionante na prova da Copa Pro Honda CBR 650R. Arthur Costa levou a melhor sobre Gui Foguetinho por apenas 13 milésimos de segundo na linha de chegada. “Foi meu primeiro contato com a moto, estava sem competir e treinar, tinha feito apenas a primeira etapa. Sabia que seria um desafio muito grande, mas tive uma evolução boa no fim de semana. Estou muito feliz”, afirma Costa.

Terceiro na geral, Fábio Delefrati foi o melhor na classe Light, seguido por Cleber Araújo e Doca Schievano. Alexandre Colorado ficou com a vitória na Master, à frente de Chrystian Quick e Schievano.

A sexta etapa do SuperBike Brasil está marcada para o dia 18 de agosto, novamente em Interlagos.

SuperBike Brasil 2024

5ª etapa

Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo (SP)

Resultados (extraoficiais / três primeiros)

Classificação após cinco etapas

SuperBike / Categoria SuperBike Pro

1 – #51 – Eric Granado – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 114 pontos

2 – #35 – Diego Perez – 86 pontos

3 – #44 – Guilherme Brito – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 71 pontos

4 – #83 – Meikon Kawakami – 68 pontos

5 – #14 – João Carneiro – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 65 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Pro

1 – #72 – Gui Foguetinho – 98 pontos

2 – #111 – Lucas Bessa – 86 pontos

3 – #377 – Chrystian Quick – 72 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Light

1 – #388 – Fabio Delefrate – 93 pontos

2 – #319 – Higor Vidotto – 93 pontos

2 – #333 – Cleber Araújo – 88 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Master

1 – #377 – Chrystian Quick – 112 pontos

2 – #27 – Alexandre Colorado – 78 pontos

3 – #303 – Doca Schievano –58 pontos

Resultados 5ª etapa

SuperBike / Categoria SuperBike Pro

1 – #51 – Eric Granado – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

2 – #44 – Guilherme Brito – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

3 – #35 – Diego Perez

6 – #14 – João Carneiro – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Pro

1 – #99 – Arthur Costa

2 – #72 – Gui Foguetinho

3 – #27 – Alexandre Colorado

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Light

1 – #388 – Fabio Delefrate

2 – #333 – Cleber Araújo

3 – #303 – Doca Schievano

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Master

1 – #27 – Alexandre Colorado

2 – #377 – Chrystian Quick

3 – #303 – Doca Schievano