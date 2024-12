Honda Racing conquista três primeiras posições e fatura 10º título do SuperBike Brasil

A equipe Honda Racing conquistou neste domingo (1/12) o seu décimo título na categoria principal do SuperBike Brasil, a SuperBike Pro. E com direito aos três primeiros lugares do pódio da temporada 2024. Após vencer as duas corridas finais, realizadas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), Eric Granado comemorou o pentacampeonato. João Carneiro finalizou como vice-campeão e Guilherme Brito, na terceira colocação. Os pilotos aceleraram as motocicletas Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP.

Eric Granado, da equipe Honda Racing, comemora pentacampeonato da categoria principal do SuperBike Brasil. Crédito: J Capreti / Mundo Press

De volta à competição após as temporadas no Campeonato Espanhol (2021 e 2022) e no Mundial de Superbike (2023), o paulista Granado mostrou todo o seu talento, vencendo oito das 10 corridas do ano. Mesmo ausente de uma etapa, por coincidência de datas com o Mundial da Moto E, Granado liderou a classificação todo o tempo.

A conquista foi assegurada já na primeira corrida da rodada dupla, com mais uma vitória, após largar da pole position. Na segunda prova, Granado também cruzou na frente. “Estou muito feliz, fizemos um ótimo trabalho ao longo de toda a temporada, não foi nada fácil. É um trabalho contínuo com a equipe. Agradeço a Honda e os patrocinadores, essa vitória foi para eles, e também a torcida, que encheu o autódromo. Fechamos o ano da melhor forma e agora vou me preparar para o que vem pela frente”, resumiu. O título de 2024 se junta aos de 2017, 2018, 2019 e 2020 na SuperBike Pro.

João Carneiro assegurou o vice-campeonato graças aos dois segundos lugares na etapa. E ainda foi decisivo para ajudar o companheiro de time Guilherme Brito. Obrigado a abandonar após uma queda na corrida inicial, Brito não pôde largar na segunda. Com uma ultrapassagem a poucos metros da linha de chegada, o que vem se tornando marca registrada, Carneiro garantiu que o parceiro de equipe fechasse o campeonato em terceiro e a Honda Racing dominasse os três principais degraus do pódio.

“É o melhor ano da minha carreira. Estou feliz demais com os resultados, vice-campeão da SuperBike Pro, terminamos o ano bem demais. Agradeço muito ao time Honda por me entregar uma ótima moto e confiar no meu trabalho. Precisava superar o Meikon (Kawakami) para o Gui ser o terceiro e fiz o dever de casa, conseguimos um resultado inédito”, declarou Carneiro.

Apesar do contratempo, o balanço para Brito também foi positivo. “Faz parte, as corridas são assim. Vamos comemorar o título e as três primeiras posições da equipe e já começar a trabalhar para 2025”, destacou.

O desfecho vitorioso da temporada da Honda Racing foi acompanhado de perto por pilotos das demais modalidades da equipe (Rally, Enduro e Motocross) no lounge VIP Honda em Interlagos. O espaço também contou com colaboradores, concessionários e parceiros da marca para uma confraternização de fechamento do ano de competições.

A equipe Honda Racing de Motovelocidade é patrocinada por Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Pirelli, Macna e Axalta.

Copa Pro Honda CBR 650R – Campeões definidos também na Copa Pro Honda CBR 650R. Ao vencer a primeira corrida da rodada dupla, Guilherme Paulino Fernandes, o Gui Foguetinho, assegurou o título da classe Pro por antecipação. Ele coroou uma temporada impecável dominando também a segunda prova. “Estou muito feliz, mais um ano como campeão andando de Honda. Não tenho nem palavras para descrever. Vamos comemorar. Espero chegar à categoria principal andando de Honda também”, resumiu.

Na Light, conquista de Fábio Delefrate, também com duas vitórias na etapa final. Após dois pódios no fim de semana, Chrystian Quick levou o campeonato na Master.

SuperBike Brasil 2024 / 9ª etapa

Local: Autódromo Internacional José Carlos Pace (Interlagos), São Paulo (SP)

Resultados extraoficiais (três primeiros)

Classificação final

SuperBike Pro

1 – #51 – Eric Granado – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 217 pontos

2 – #14 – João Carneiro – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 151 pontos

3 – #44 – Guilherme Brito – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 123 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Pro

1 – #72 – Gui Foguetinho – 227 pontos

2 – #111 – Lucas Bessa – 178 pontos

3 – #377 – Chrystian Quick – 147 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Light

1 – #388 – Fabio Delefrate – 216 pontos

2 – #319 – Higor Vidotto – 199 pontos

3 – #333 – Cleber Araújo – 123 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Master

1 – #377 – Chrystian Quick – 221 pontos

2 – #27 – Alexandre Colorado – 154 pontos

3 – #303 – Doca Schievano – 94 pontos

Resultados 9ª etapa

SuperBike / Categoria SuperBike Pro

Corrida 1

1 – #51 – Eric Granado – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

2 – #14 – João Carneiro – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

3 – #54 – Felipe Macan

Corrida 2

1 – #51 – Eric Granado – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

2 – #14 – João Carneiro – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

3 – #83 – Meikon Kawakami

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Pro

Corrida 1

1 – #72 – Gui Foguetinho

2 – #388 – Fábio Delefrate

3 – #111 – Lucas Bessa

Corrida 2

1 – #72 – Gui Foguetinho

2 – #388 – Fábio Delefrate

3 – #111 – Lucas Bessa

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Light

Corrida 1

1 – #388 – Fábio Delefrate

2 – #319 – Higor Vidotto

3 – #333 – Cleber Araújo

Corrida 2

1 – #388 – Fábio Delefrate

2 – #319 – Higor Vidotto

3 – #333 – Cleber Araújo

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Master

Corrida 1

1 – #27 – Alexandre Colorado

2 – #377 – Chrystian Quick

3 – #303 – Doca Schievano

Corrida 2

1 – #27 – Alexandre Colorado

2 – #303 – Doca Schievano

3 – #377 – Chrystian Quick