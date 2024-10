Homem tenta fugir, mas é preso com mais de 360 kg de maconha no interior de SP

Um homem, de 22 anos, foi preso com 361 quilos de maconha na rodovia Assis Chateubriand, na cidade de Penápolis, interior de São Paulo, na quarta-feira (30). A droga estava dividida em 518 tabletes.

A Polícia Militar Rodoviária realizava a Operação Impacto Divisa, quando deu sinal de parada obrigatória a um motorista para a fiscalização. No entanto, o homem desobedeceu à ordem e fugiu até um canavial, onde abandonou o veículo e correu a pé.

Apesar disso, os policiais conseguiram alcançar o suspeito e o prenderam. Durante a vistoria no carro, as equipes encontraram a droga no compartimento da carga, além de R$ 295 em espécie.

Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.