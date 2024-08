Homem tenta esconder drogas e arma no compartimento do rádio do carro, mas é preso em SP

A Polícia Civil prendeu um homem, de 25 anos, após encontrar uma arma e pelo menos oito tijolos de maconha escondidos no compartimento do rádio do carro em que o suspeito dirigia. O flagrante aconteceu na terça-feira (13) em Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo.

Os agentes receberam uma denúncia anônima de que um veículo, responsável por distribuir drogas na região de Jundiaí, passaria pela rodovia dos Bandeirantes. As equipes se posicionaram em um pedágio utilizando uma viatura descaracterizada. Assim que notaram o carro, os policiais o seguiram brevemente até realizarem a abordagem.

Durante a vistoria inicial no veículo, nada de ilícito foi encontrado. Os investigadores, então, optaram por verificar o compartimento que fica atrás do rádio, onde encontraram os tijolos de maconha, que totalizaram mais de oito quilos, e uma pistola de uso restrito com numeração raspada.

Os itens e o carro foram apreendidos. O suspeito foi preso em flagrante e o caso registrado como tráfico de drogas e porte ilegal de arma na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, em Jundiaí.